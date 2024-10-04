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Рубцовчанин в обувном заменил свои старые ботинки на приглянувшиеся полуботинки

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

04 октября 2024, 10:15, ИА Амител

Мужские ботинки / Фото: unsplash.com
Мужские ботинки / Фото: unsplash.com

В Рубцовске правоохранители задержали мужчину, который украл демисезонные полуботинки, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские оперативно задержали 28-летнего местного жителя. Он рассказал, что ему приглянулась обувь, однако денег на покупку не было.

"Снял свои старые ботинки, положил их коробку, а в новых ушел", – рассказали в ведомстве.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Рубцовчанину грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: t.me/incident22

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НОВОСТИПроисшествия

Рубцовск Криминал

Комментарии 5

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Мусик

11:09:18 04-10-2024

предложил бы судить товарищеским судом.
и пущай бы дворником пару месяцев отработал бы - это конечно если будут хорошие характеристики с работы и членские взносы платит.
нечего в тюрячке за такое, там места для коррупцыонеров нужны.
вообще рубцовск он такой рубцовск...

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Гость

13:06:35 04-10-2024

Странно, а когда у меня электроинструмент украли, подороже любых полуботинок, дело закрыли ввиду незначительности ущерба... Вот поэтому народу и не особо верит в правоохранительную систему.

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капуста

22:17:17 04-10-2024

там обратно пропорциональная зависимость, ну и абориген--ужесточающая , диаспорщик---смягчающая

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Гость

15:01:48 04-10-2024

Может просто человек рассеянный? Не по злому умыслу....

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Гость

20:41:30 04-10-2024

Рубца это ж зэки там каждый второй? неудивительно

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