Рубцовчанин в обувном заменил свои старые ботинки на приглянувшиеся полуботинки
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
04 октября 2024, 10:15, ИА Амител
Мужские ботинки / Фото: unsplash.com
В Рубцовске правоохранители задержали мужчину, который украл демисезонные полуботинки, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Полицейские оперативно задержали 28-летнего местного жителя. Он рассказал, что ему приглянулась обувь, однако денег на покупку не было.
"Снял свои старые ботинки, положил их коробку, а в новых ушел", – рассказали в ведомстве.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Рубцовчанину грозит до двух лет лишения свободы.
11:09:18 04-10-2024
предложил бы судить товарищеским судом.
и пущай бы дворником пару месяцев отработал бы - это конечно если будут хорошие характеристики с работы и членские взносы платит.
нечего в тюрячке за такое, там места для коррупцыонеров нужны.
вообще рубцовск он такой рубцовск...
13:06:35 04-10-2024
Странно, а когда у меня электроинструмент украли, подороже любых полуботинок, дело закрыли ввиду незначительности ущерба... Вот поэтому народу и не особо верит в правоохранительную систему.
22:17:17 04-10-2024
там обратно пропорциональная зависимость, ну и абориген--ужесточающая , диаспорщик---смягчающая
15:01:48 04-10-2024
Может просто человек рассеянный? Не по злому умыслу....
20:41:30 04-10-2024
Рубца это ж зэки там каждый второй? неудивительно