Рубцовчанин в обувном заменил свои старые ботинки на приглянувшиеся полуботинки

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

04 октября 2024, 10:15, ИА Амител

Мужские ботинки / Фото: unsplash.com

В Рубцовске правоохранители задержали мужчину, который украл демисезонные полуботинки, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские оперативно задержали 28-летнего местного жителя. Он рассказал, что ему приглянулась обувь, однако денег на покупку не было.

"Снял свои старые ботинки, положил их коробку, а в новых ушел", – рассказали в ведомстве.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Рубцовчанину грозит до двух лет лишения свободы.