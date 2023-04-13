В Барнауле женщина с ребёнком "подменяет ношеные вещи на новые"

От действий женщины якобы пострадали несколько пунктов выдачи заказов

13 апреля 2023, 11:36, ИА Амител

Фото: t.me/incident22

В Барнауле разыскивают женщину, которую подозревают в подмене ношеных вещей на новые в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов, сообщает "Инцидент Барнаул".

Как рассказала сотрудница пункта, 12 апреля к ним пришла женщина с ребёнком и "завладела товаром на сумму более шести тысяч рублей".

"Была заранее заготовлена история, которой она отвлекала и торопила сотрудницу ПВЗ. В итоге мамаша подменила вещи, причём подменные тряпки были специально подобраны по цвету и размеру. Как оказалось, этот случай не единственный. Ещё несколько пунктов пострадали от данной особы", – рассказала работница пункта выдачи заказов.

По её словам, один из пострадавших ПВЗ уже обратился с заявлением в полицию. Другие надеются, что женщина самостоятельно возместит материальный ущерб.