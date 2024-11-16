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Мошенники начали отправлять россиянам подарки и цветы

Таким способом они крадут деньги и оформляют на своих жертв кредиты

16 ноября 2024, 17:01, ИА Амител

Цветы / Фото: Tatiana Reusche / unsplash.com
Цветы / Фото: Tatiana Reusche / unsplash.com

Мошенники начали отправлять россиянам подарки и цветы, сообщает телеграм-канал "Эксплойт".

По его данным, сначала к человеку приезжает курьер якобы из службы доставки цветов, дарит подарки и уезжает. На следующий день жертве звонят с просьбой продиктовать "код подтверждения" доставки из SMS. Если человек называет цифры, с его карты могут списать деньги или оформить на него кредит.

Ранее сообщили, что мошенники начали обманывать россиян по криминальной схеме "Мамонт".

Мошенники

Комментарии 4

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Олег

17:56:56 16-11-2024

Называйте неправильный код , а будет гундеть посылайте лесом.
Всегда неправильные коды называйте если сами не запрашивали.
Всегда врите в телефон.

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Гость

20:02:14 16-11-2024

Не получал, не видел, не принимал. Всем до свидания, живите дружно. Вот и все!

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Гость

10:34:26 17-11-2024

Гость (20:02:14 16-11-2024) Не получал, не видел, не принимал. Всем до свидания, живите ...
А наивные барнаульцы все продолжали называть коды из сообщения и переводить деньги неизвестным, надеясь, что это тайный воздыхатель и судьба всей их жизни... :)

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гость

19:57:28 17-11-2024

Гость (10:34:26 17-11-2024) А наивные барнаульцы все продолжали называть коды из соо... А не наивные, стебутся на громкой связи так что коллеги ржут еще пол часа)

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