Таким способом они крадут деньги и оформляют на своих жертв кредиты

16 ноября 2024, 17:01, ИА Амител

Цветы / Фото: Tatiana Reusche / unsplash.com

Мошенники начали отправлять россиянам подарки и цветы, сообщает телеграм-канал "Эксплойт".

По его данным, сначала к человеку приезжает курьер якобы из службы доставки цветов, дарит подарки и уезжает. На следующий день жертве звонят с просьбой продиктовать "код подтверждения" доставки из SMS. Если человек называет цифры, с его карты могут списать деньги или оформить на него кредит.

Ранее сообщили, что мошенники начали обманывать россиян по криминальной схеме "Мамонт".