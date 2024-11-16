Мошенники начали отправлять россиянам подарки и цветы
Таким способом они крадут деньги и оформляют на своих жертв кредиты
16 ноября 2024, 17:01, ИА Амител
Цветы / Фото: Tatiana Reusche / unsplash.com
Мошенники начали отправлять россиянам подарки и цветы, сообщает телеграм-канал "Эксплойт".
По его данным, сначала к человеку приезжает курьер якобы из службы доставки цветов, дарит подарки и уезжает. На следующий день жертве звонят с просьбой продиктовать "код подтверждения" доставки из SMS. Если человек называет цифры, с его карты могут списать деньги или оформить на него кредит.
Ранее сообщили, что мошенники начали обманывать россиян по криминальной схеме "Мамонт".
17:56:56 16-11-2024
Называйте неправильный код , а будет гундеть посылайте лесом.
Всегда неправильные коды называйте если сами не запрашивали.
Всегда врите в телефон.
20:02:14 16-11-2024
Не получал, не видел, не принимал. Всем до свидания, живите дружно. Вот и все!
10:34:26 17-11-2024
Гость (20:02:14 16-11-2024) Не получал, не видел, не принимал. Всем до свидания, живите ...
А наивные барнаульцы все продолжали называть коды из сообщения и переводить деньги неизвестным, надеясь, что это тайный воздыхатель и судьба всей их жизни... :)
19:57:28 17-11-2024
Гость (10:34:26 17-11-2024) А наивные барнаульцы все продолжали называть коды из соо... А не наивные, стебутся на громкой связи так что коллеги ржут еще пол часа)