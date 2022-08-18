Дерево упало на пять машин в Рубцовске

Упавшее в Рубцовске дерево повредило пять машин, сообщает «Блогерша Рубцовск».

«Во дворе дома по ул. Северная упало дерево. Пострадало пять автомобилей», — говорится в сообщении.

По данным паблика, дерево находилось на муниципальной территории.

Ранее блогерша Олеся Дикарева в своём паблике «Блогерша Рубцовск» рассказала, как городская свалка влияет на экологию и здоровье местных жителей.