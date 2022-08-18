Дерево упало на пять машин в Рубцовске
По данным блогерши Олеси Дикарёвой, дерево находилось на муниципальной территории
18 августа 2022, 11:55
Упавшее в Рубцовске дерево повредило пять машин, сообщает «Блогерша Рубцовск».
«Во дворе дома по ул. Северная упало дерево. Пострадало пять автомобилей», — говорится в сообщении.
По данным паблика, дерево находилось на муниципальной территории.
Ранее блогерша Олеся Дикарева в своём паблике «Блогерша Рубцовск» рассказала, как городская свалка влияет на экологию и здоровье местных жителей.
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