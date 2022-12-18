Главную новогоднюю ёлку Рубцовска срубили на даче

В Рубцовске на площади Ленина устанавливают 12-метровую новогоднюю ёлку, которую спилили в СНТ № 8, рассказали в мэрии.

После установки 40-летнее дерево начнут приводить в праздничный вид: крепить пострадавшие от дороги и морозов ветки к стволу и украшать игрушками. Праздничные огни на нём зажгут 24 декабря.

В настоящее время на площади также строят снежный городок.

Ранее СМИ сообщили, что облезлую городскую ёлку Заринска срубили не в тайге, а во дворе дома.