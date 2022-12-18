Главную новогоднюю ёлку Рубцовска срубили на даче
Праздничные огни на ней зажгут 24 декабря
18 декабря 2022, 08:30, Никита Черников
В Рубцовске на площади Ленина устанавливают 12-метровую новогоднюю ёлку, которую спилили в СНТ № 8, рассказали в мэрии.
После установки 40-летнее дерево начнут приводить в праздничный вид: крепить пострадавшие от дороги и морозов ветки к стволу и украшать игрушками. Праздничные огни на нём зажгут 24 декабря.
В настоящее время на площади также строят снежный городок.
Ранее СМИ сообщили, что облезлую городскую ёлку Заринска срубили не в тайге, а во дворе дома.
Комментарии
Новости партнеров