«Как лежать в таких условиях?» В алтайском городе пожаловались на антисанитарию и тараканов в местной больнице

По словам женщины, в таких палатах лежат в том числе и с маленькими детьми

24 декабря 2022, 19:00, Никита Черников

Фото: «Инцидент Рубцовск»

Жительница Рубцовска пожаловалась на антисанитарию и тараканов в инфекционном отделении горбольницы № 1. Пост с фотографиями размещён в паблике «Инцидент Рубцовск».

По словам женщины, в таких условиях лежат не только одни взрослые, но и с маленькими детьми.

«И где же все наши проверяющие органы, как лежать в таких условиях и как это вообще можно назвать больницей?» — возмутилась горожанка.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, как в регионе будут бороться с очередями в поликлиниках.