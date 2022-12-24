«Как лежать в таких условиях?» В алтайском городе пожаловались на антисанитарию и тараканов в местной больнице
По словам женщины, в таких палатах лежат в том числе и с маленькими детьми
24 декабря 2022, 19:00, Никита Черников
Фото: «Инцидент Рубцовск»
Жительница Рубцовска пожаловалась на антисанитарию и тараканов в инфекционном отделении горбольницы № 1. Пост с фотографиями размещён в паблике «Инцидент Рубцовск».
По словам женщины, в таких условиях лежат не только одни взрослые, но и с маленькими детьми.
«И где же все наши проверяющие органы, как лежать в таких условиях и как это вообще можно назвать больницей?» — возмутилась горожанка.
Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, как в регионе будут бороться с очередями в поликлиниках.
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