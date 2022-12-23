Выровнять нагрузку. Дмитрий Попов рассказал, как на Алтае будут бороться с очередями в поликлиниках

К очередям, которые возникают в поликлиниках Алтайского края, привела огромная сверхнагрузка, свалившаяся на амбулаторное звено из-за эпидемии гриппа. Об этом в ходе пресс-конференции 20 декабря рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. При этом он добавил, что скученность в медучреждениях бывает и в другие периоды.

Глава крайздрава рассказал, что ведомство планирует делать, чтобы уменьшить количество очередей.

Эпидподъём — не показатель

Прежде всего Попов заметил, что судить о работе поликлиник только по сложным периодам эпидподъёма нельзя.

«Оценивать работу амбулаторного звена только на пиковых нагрузках неверно. Это некий стресс-тест, во время которого система мобилизуется и требует привлечения дополнительных сил. Сейчас мы действительно испытываем сверхнагрузку. Усилена служба неотложной помощи, организована работа фильтр-боксов, чтобы развести потоки температурящих пациентов и всех остальных», — пояснил Попов.

Он подчеркнул, что даже сейчас, когда обращений в поликлиники очень много, плановую помощь ни в одном медучреждении не приостанавливают и не планируют. Более того, региональный Минздрав поручил больницам усилить диспансерное наблюдение за пациентами из группы риска по гриппу: в первую очередь, пожилыми людьми с хроническими заболеваниями.

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Сравнять нагрузку

Тем не менее проблема очередей в поликлиниках возникает и в другие периоды, признал Попов. По его словам, одна из причин — неравномерная запись пациентов на повторный приём.

«С чем мы сталкиваемся: видим сверхнагрузку на поликлиники по понедельникам и пятницам. При этом в среду и четверг у нас минимальные нагрузки по повторным явкам. Такая пиковость и неравномерность в течение недели и формирует скученность населения. Отсюда и недовольства, которые есть в отношении медорганизаций. Эту проблему нам надо решать в регионе», — рассказал министр.

По словам главы регионального Минздрава, способы решить эту проблему есть. Система электронной записи, которая действует в регионе, позволяет скорректировать явки пациентов и перераспределить нагрузку.

«Со своей стороны мы усилим работу в части мониторинга и контроля за деятельностью медорганизаций. Задача — выровнять нагрузку. Чтобы нивелировать те значимые проблемы, которые особенно видны на фоне роста заболеваемости», — заверил Дмитрий Попов.

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Дело небыстрое

Кроме того, региональный Минздрав планирует активнее внедрять дистанционные формы сопровождения пациентов, сообщил Попов. По его словам, некоторые вопросы можно решить удалённо, и человеку просто не придётся ногами идти в поликлинику.

Но все эти решения помогут устранить лишь часть проблем, признал Попов. По его словам, главной причиной очередей в больницах по-прежнему остаётся дефицит кадров. Пока край с ним не справится, идеально выстроить работу поликлиник не получится.

Министр напомнил, что в 2022 году в регионе впервые приняли масштабный пакет мер поддержки молодых специалистов. Медики будут получать прибавку к зарплате в первые три года работы. В Минздраве считают, что это должно помочь привлечь молодых врачей в отрасль.

Недавно ведомство сообщило в ответ на запрос amic.ru, что с учётом принятых мер на устранение дефицита врачей в Алтайском крае уйдёт не менее шести лет.

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Онлайн-больничных можно не ждать

А вот перейти на выдачу больничных листов онлайн, чтобы уменьшить количество очередей в поликлиниках, алтайский Минздрав не может. По словам Попова, подобное решение могут принять лишь на федеральном уровне. Напомним, удалённая выдача больничных была доступна россиянам в феврале и марте 2022 года, в пятую волну COVID-19.

«Тогда было принято федеральное решение. Выдача больничных листов — это полномочия федеральных министерств и ведомств. Они принимались только в отношении ковида, когда этого требовала сверхнагрузка на амбулаторный сегмент. На сегодня эти решения отменены. Выдать больничный лист в онлайн-режиме невозможно», — пояснил министр.

Напомним, в декабре на массовые очереди в местной поликлинике пожаловались жители Заринска. Медучреждение оказалось переполнено на фоне резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Люди сообщили, что в больнице даже не поставили скамейки, из-за чего детям пришлось дожидаться медпомощи, сидя на полу.