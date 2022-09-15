На Алтае лошадь с телегой сбежала от хозяина и одиноко бродила по городу
Животное уже у владельца
15 сентября 2022, 08:45, Никита Черников
В Рубцовске запряжённая в телегу лошадь сбежала от хозяина и одиноко бродила по городу, сообщает «Инцидент Рубцовск».
Животное заприметили на улицах днём 14 сентября. В комментариях пользователи уточнили, что конь уже у владельца.
«Да его вроде забрали, он уже стоял на ГАИ, по Комсомольской, видать, поймали, хозяин забрал» — «С конём всё хорошо. Его вернули хозяину», — пишут горожане.
Фото: «Инцидент Рубцовск»
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