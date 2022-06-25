«Почти ГТО сдал». Пьяный мужчина сделал зарядку в Рубцовске и перевалился через забор

Во дворе одной из многоэтажек в Рубцовске пьяный мужчина решил сделать зарядку и попал на видео, сообщает «Блогерша Рубцовск».

Согласно ролику, ранним утром 23 июня у подъезда горожанин потянулся, затем сделал несколько скручиваний и отжиманий, а также перекатился колесом. После этого мужчина собрался уходить, но не справился со своим телом и перевалился через забор.

«Внимание! Упражнения выполнены рубцовским профессионалом, просьба не повторять», — предупреждает автор поста.

В комментариях пользователи позитивно отреагировали на увиденное: «Молодчина! Почти на ГТО сдал!», «Сальтуха ему почти удалась», «Когда он уверенно пошёл вперёд, я думала, он машину поднимет», «Зожник в стиле группы „Ленинград“», «Красавчик, здоровый образ жизни», — пишут жители города.

Ранее в Рубцовске женщина разделась в фонтане на центральной площади.