Рубцовск получит 10 новых троллейбусов

В Рубцовск поступят дополнительные троллейбусы, сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

По его словам, в этом году губернатор Виктор Томенко решил поддержать три муниципальных унитарных предприятия городского электротранспорта.

«Что касается Барнаула, Минтрансу поручено закупить 10 трамваев. Что касается города Бийска, поручено провести процедуру оздоровления трамвайного предприятия, прекратить процедуру банкротства, что в данный момент фактически сделано. И в части города Рубцовска, где есть троллейбусное депо, которое себя чувствует относительно уверенно, нам было поручено закупить пять троллейбусов, что мы и сделали. Поставка ожидается до конца текущего года», — приводит слова Воронова пресс-служба регионального правительства.

Рубцовское предприятие на свои деньги уже закупило три троллейбуса, добавил министр. А по решению губернатора сэкономленные во время электронных торгов средства направили на приобретение ещё двух дополнительных троллейбусов для Рубцовска. В итоге это позволит городу получить 10 единиц электротранспорта.

Чиновник добавил, что в 2022 году из краевого бюджета выделили 100 млн рублей на поддержку кабельных линий и силовых подстанций трёх городов и 1 млрд рублей — на оздоровление предприятия Бийска и закупку трамваев и троллейбусов.

Ранее сообщалось, что Барнаулу после реконструкции моста на Новом рынке потребуется 4 млрд рублей на обновление подвижного состава и запуск новой схемы движения.