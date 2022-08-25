Барнаулу после реконструкции моста потребуется 4 млрд рублей на новое движение и транспорт

Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев рассказал «Толку», сколько времени и денег потребуется городу для изменения схемы движения и обновления транспорта.

Шеломенцев подчеркнул, что новую схему работы общественного транспорта можно внедрить только после окончания реконструкции путепровода на проспекте Ленина. Напомним, по плану работы должны завершить осенью 2023 года.

«Обновление подвижного состава и запуск новой схемы требуют дополнительных вливаний в размере 4 млрд рублей. На сегодняшний день мы тратим из бюджета города 400 млн на общественный транспорт, хотя ещё два года назад эта цифра составляла 200 млн, так что в этом отношении мы идём достаточно большими шагами», — указал замглавы.

Он отметил, что схема уже разработана и в целом принята транспортным и профессиональным сообществом. Она предполагает серьёзные изменения в маршрутной сети и в направлениях движения — например, решает проблемы в новых микрорайонах.

Предположительно, новую схему движения могут внедрить в 2024 году.

Ранее Шеломенцев рассказал, что в городе планируют пустить трамваи по Павловскому тракту.