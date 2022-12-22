Спикер АКЗС узнал, сколько можно «людей набить» в новый троллейбус в Рубцовске

Председатель АКЗС Александр Романенко в ходе визита в Рубцовск осмотрел новые троллейбусы, которые готовятся выйти на маршруты, сообщает краевой парламент в своём Telegram-канале.

Напомним, накануне в Рубцовск привезли семь новых троллейбусов за 135 млн рублей. Сейчас они готовятся к обкатке на улицах города, а на линию выйдут в конце декабря.

Романенко поучаствовал в первой поездке-обкатке. Руководитель троллейбусного предприятия Сергей Черноиванов рассказал о характеристиках нового электротранспорта. В частности, вместимость троллейбуса — 101 пассажир.

«Ну это если набить. А если сидячих?» — поинтересовался спикер. Ему ответили, что сидячих мест — 36.

Фото: t.me/akzs22

Романенко отметил, что в бюджете Алтайского края на 2023 год запланированы 25 млн рублей, которые направят в Рубцовск на замену кабелей и модернизацию тяговых подстанций. Ещё 200 млн рублей запланированы на ремонт дорожной сети города, что напрямую повлияет на комфорт городского транспорта.

«Будем обновлять и электрический транспорт, и автобусный парк. Мы долго к этому шли и, наконец, начали эту большую работу. Жители городов ждут этого», — подчеркнул спикер АКЗС.