В Рубцовск привезли семь новых троллейбусов за 135 млн рублей

Семь новых троллейбусов поставили в Рубцовск, их общая стоимость — 135 млн рублей, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

Новый транспорт будет удобен в том числе и для маломобильных граждан, для них в салоне есть сиденья с откидными поручнями и расширенными подушками. Транспорт также оборудован системой кондиционирования, светодиодными фарами, табло, видеокамерами и зарядками для телефонов. Общая вместительность каждого салона — 101 человек, в том числе есть 26 сидений.

На линию новый электротранспорт выйдет в начале 2023 года.

«Общая сумма средств, направленных на городской электрический транспорт [Алтайского края], составила более 1 млрд рублей, из них 720 млн рублей направлены на покупку 10 трамваев для краевой столицы, которые планируются к поставке до конца марта 2023 года, более 120 млн рублей — на финансовое оздоровление МУП „Трамвайное управление“ города Бийска, а также 100 млн рублей на модернизацию инфраструктуры», — напомнили в ведомстве.

Ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что в 2023 году администрация города планирует закупить 18 новых автобусов за 300 млн рублей. По его словам, скорее всего, транспорт отдадут на проблемные маршруты — например, № 10.