Рубцовские дорожники нанесли разметку прямо на ямы

Водители жалуются на плохое состояние полотна даже на центральных улицах

28 мая 2023, 17:47, ИА Амител

Кадр из видео

Рубцовчане показали, как в их городе нанесли дорожную разметку. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск".

Водители пожаловались на то, что дороги в городе находятся в плохом состоянии, это касается даже центральных улиц.

При этом разметку дорожники нанесли прямо на ямы.

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