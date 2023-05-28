Рубцовские дорожники нанесли разметку прямо на ямы
Водители жалуются на плохое состояние полотна даже на центральных улицах
28 мая 2023, 17:47, ИА Амител
Кадр из видео
Рубцовчане показали, как в их городе нанесли дорожную разметку. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск".
Водители пожаловались на то, что дороги в городе находятся в плохом состоянии, это касается даже центральных улиц.
При этом разметку дорожники нанесли прямо на ямы.
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