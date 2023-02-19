Замена главного тренера не помогла БК "Барнаул" выиграть у лидера сезона

Домашний матч для "горожан" завершился со счётом 97:70 в пользу гостей из Екатеринбурга

19 февраля 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Замена главного тренера не помогла баскетболистам "Барнаула" дома выиграть у лидера сезона. Матч очередного тура чемпионата мужской Суперлиги против "Уралмаша" из Екатеринбурга состоялся 18 февраля в спорткомплексе "Победа" и завершился с результатом 97:70 в пользу уральцев.

При этом после первой половины встречи в счёте вели барнаульцы – 42:40. Но после большого перерыва гости полностью завладели инициативой и выиграли заключительные четверти матча – 57:28, добившись итогового преимущества в 27 очков.

Интересно, что при таком чувствительном поражении, самым результативным игроком встречи стал капитан барнаульцев Евгений Войтюк. В его активе 17 очков.

В "Уралмаше" лучшим по набранным очкам стал 29-летний нападающий Александр Захаров. У него 16 баллов за результативность

В целом у гостей в этом матче не менее 10 очков, помимо Захарова, набрали ещё пять баскетболистов. А вот у "горожан", кроме Войтюка, 10-очковый рубеж сумел преодолеть только разыгрывающий Владислав Ильинов. В его активе 13 очков.

Как мы уже сообщали, после последнего домашнего поражения в чемпионате от "Темпа-СУМЗ-УГМК" из Свердловской области, БК "Барнаул" по обоюдному согласию сторон расстался с прежним наставником Олегом Теном, с которым "горожане" начинали сезон 2022/23. Теперь обязанности главного тренера до конца сезона возложены на Ивана Датьева, ранее работавшего помощником Тена.