Рубцовский школьник нарисовал Совунью и победил в федеральном конкурсе

Роман Лаврентьев изобразил героя популярного мультсериала с чашкой чая

26 июня 2025, 15:40, ИА Амител

10-летний школьник из Рубцовска Роман Лаврентьев занял второе место в конкурсе "Рисуй со Смешариками" в рамках всероссийского образовательного проекта "Поколение М". Организаторы конкурса – МТС и анимационный сериал "Смешарики" – назвали его героиню известного мультсериала одной из лучших работ.

Роман нарисовал Совунью во время чаепития. Этим видом творчества юный житель Рубцовска занимается уже несколько лет, развивать навыки ему помогают в местном центре "Натали". Там ребят учат создавать мультфильмы, видеоролики, рисовать и лепить героев.

"В Алтайском крае живет много талантливых ребят, и успехи участников проекта "Поколение М" это регулярно подтверждают. Особенно радует, что призерами конкурсов становятся школьники из небольших городов, таких как Рубцовск. Это показывает, что талант не зависит от места проживания, а достижения победителей проекта вдохновляют и других ребят на творчество и реализацию своих идей", – подчеркнул директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

О том же говорит и педагог центра Наталия Попова: юные рубцовчане уже не в первый раз побеждают в конкурсах проекта.

"Уже несколько лет мои воспитанники участвуют в онлайн-конкурсах по разным направлениям, а несколько ребят – Софья Кузнецова, Иван Кузьмин, Саша Абрамов, Костя Юраков и Роман Кульков, Роман Леонтьев, Роман Гребенкин – заняли призовые места. Мы очень радуемся новым победам и призам", – подчеркнула Попова.

Добавим, что участие в конкурс "Рисуй со Смешариками" принимали ребята из разных регионов страны. Сначала они прослушали цикл мастер-классов: "Смешарики" в понятной форме они познакомили участников с историей живописи, а художник показал как правильно рисовать в жанре реализма, импрессионизма, сюрреализма и других. Затем школьники 6-10 лет и сами создавали свои шедевры в разных техниках и стилях и загружали на сайт.