Рубио: главной темой Мюнхенской конференции станет урегулирование конфликта на Украине

По словам госсекретаря США, Дональд Трамп наметит "широкий путь вперед"

11 февраля 2025, 10:15, ИА Амител

Флаг Германии / Фото: unsplash.com / Angelo Abear

Мирное урегулирование кризиса на Украине станет главной темой Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио.

"Люди со всего мира – лидеры со всего мира – едут на эту конференцию. Но главной темой для всех будет война на Украине, и президент выразился очень ясно. Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что война на Украине должна закончиться", – заявил глава дипломатического ведомства в эфире Sirius Satellite Radio.

Также Рубио подчеркнул, что Трамп намечает широкий путь вперед и хочет, чтобы война закончилась. С его слов, окончание конфликта находится в интересах всех, и этот вопрос будут обсуждать с министрами иностранных дел и другими лидерами.