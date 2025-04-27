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Рубио: следующая неделя станет решающей в переговорах по Украине

У Вашингтона есть все основания для оптимизма, однако в этом вопросе важен и реализм

27 апреля 2025, 20:55, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

На следующей неделе может решиться судьба украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на NBC News.

В беседе с журналистами Рубио отметил, что у Вашингтона есть все основания для оптимизма, однако в этом вопросе важен и реализм.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий.

Политика

Комментарии 3

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Гость

10:13:53 28-04-2025

следующая неделя станет решающей --- то есть к 9 мая планируют

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Гость

12:55:55 28-04-2025

ничего не станет решающим будут "кочегарить" по тихому

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Musik

13:17:53 28-04-2025

Гость (12:55:55 28-04-2025) ничего не станет решающим будут "кочегарить" по тихому... куда-то торопятся. на чинков?

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