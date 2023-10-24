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Руденко продолжает выплачивать компенсацию за ДТП с тремя погибшими в Барнауле

Виновник смертельного ДТП трудоустроен в колонии

24 октября 2023, 17:28, ИА Амител

Александр Руденко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Александр Руденко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Бизнесмен Александр Руденко, виновник громкого смертельного ДТП в Барнауле в 2018 году, продолжает выплачивать иск потерпевшим, пишет "КП-Барнаул".

Напомним, 15 октября 2018 года Руденко в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле BMW пролетел на красный сигнал светофора на проспекте Ленина и протаранил машину. Погибли 34-летняя пассажирка, ее трехлетняя дочка и пятилетняя дочка водителя.

Суд назначил Руденко наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы. Общая сумма компенсаций пострадавшим составила 21,5 млн рублей.

"Виновник смертельного ДТП в колонии трудоустроен, получает зарплату, из которой продолжает оплачивать иск", – рассказал изданию источник.

Освободится Руденко в декабре 2026-го – через два года и два месяца.

Фото: Barnaul22

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Барнаул ДТП громкое дело

Комментарии 3

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Гость

17:51:51 24-10-2023

Мало гаденышу дали.!!! Мало

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Гость

18:13:44 24-10-2023

Через 3 года и 2 месяца

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Гость

18:27:15 24-10-2023

А заправки свои успел перевезти на родню

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