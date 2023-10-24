Руденко продолжает выплачивать компенсацию за ДТП с тремя погибшими в Барнауле
Виновник смертельного ДТП трудоустроен в колонии
24 октября 2023, 17:28, ИА Амител
Бизнесмен Александр Руденко, виновник громкого смертельного ДТП в Барнауле в 2018 году, продолжает выплачивать иск потерпевшим, пишет "КП-Барнаул".
Напомним, 15 октября 2018 года Руденко в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле BMW пролетел на красный сигнал светофора на проспекте Ленина и протаранил машину. Погибли 34-летняя пассажирка, ее трехлетняя дочка и пятилетняя дочка водителя.
Суд назначил Руденко наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы. Общая сумма компенсаций пострадавшим составила 21,5 млн рублей.
"Виновник смертельного ДТП в колонии трудоустроен, получает зарплату, из которой продолжает оплачивать иск", – рассказал изданию источник.
Освободится Руденко в декабре 2026-го – через два года и два месяца.
17:51:51 24-10-2023
Мало гаденышу дали.!!! Мало
18:13:44 24-10-2023
Через 3 года и 2 месяца
18:27:15 24-10-2023
А заправки свои успел перевезти на родню