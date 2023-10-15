Убил семью. Пять лет назад пьяный бизнесмен устроил ДТП в Барнауле и забрал три жизни

Вспоминаем эту и другие самые жуткие аварии последних лет на Алтае, которые случились во вине пьяных водителей

15 октября 2023, 07:15, ИА Амител

Пять лет назад, 15 октября 2018 года, лихач на BMW пролетел на красный на проспекте Ленина и протаранил авто, в котором ехала семья. 34-летняя женщина и её дети погибли. Водитель – бизнесмен Александр Руденко – был пьян.

В годовщину страшной аварии мы вспомнили и другие шокирующие ДТП, совершенные по вине пьяных водителей.