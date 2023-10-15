Убил семью. Пять лет назад пьяный бизнесмен устроил ДТП в Барнауле и забрал три жизни
Вспоминаем эту и другие самые жуткие аварии последних лет на Алтае, которые случились во вине пьяных водителей
15 октября 2023, 07:15, ИА Амител
Пять лет назад, 15 октября 2018 года, лихач на BMW пролетел на красный на проспекте Ленина и протаранил авто, в котором ехала семья. 34-летняя женщина и её дети погибли. Водитель – бизнесмен Александр Руденко – был пьян.
В годовщину страшной аварии мы вспомнили и другие шокирующие ДТП, совершенные по вине пьяных водителей.
08:55:16 15-10-2023
"Водитель – бизнесмен Александр Руденко – был пьян". Если он ещё жив и топчет ногами землю, то это явно недоработка.
11:56:44 15-10-2023
Забыли ещё аварию Ауди ку7 в 2008 с пьяным за рулём.
10:28:35 16-10-2023
Гость (11:56:44 15-10-2023) Забыли ещё аварию Ауди ку7 в 2008 с пьяным за рулём. ... это Дроздов, уважаемый некоторыми теперь человек.
16:08:46 15-10-2023
Один ребенок был из другой семьи... Его отец остался глубоким инвалидом.
22:05:52 15-10-2023
Александр Руденко просто обязан быть инвалидом, чтобы его папанька и маманька говно за этим говнюком убирали, ещё жёнушка, которая с ним была.
10:06:15 16-10-2023
Гость (11:56:44 15-10-2023) Забыли ещё аварию Ауди ку7 в 2008 с пьяным за рулём. ... это где дроздов михаил шлангом прикинулся и ему поверили?