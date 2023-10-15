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Убил семью. Пять лет назад пьяный бизнесмен устроил ДТП в Барнауле и забрал три жизни

Вспоминаем эту и другие самые жуткие аварии последних лет на Алтае, которые случились во вине пьяных водителей

15 октября 2023, 07:15, ИА Амител

Пять лет назад, 15 октября 2018 года, лихач на BMW пролетел на красный на проспекте Ленина и протаранил авто, в котором ехала семья. 34-летняя женщина и её дети погибли. Водитель – бизнесмен Александр Руденко – был пьян.

В годовщину страшной аварии мы вспомнили и другие шокирующие ДТП, совершенные по вине пьяных водителей.

Барнаул ДТП Алтайский край Происшествия видео

Комментарии 6

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Гость

08:55:16 15-10-2023

"Водитель – бизнесмен Александр Руденко – был пьян". Если он ещё жив и топчет ногами землю, то это явно недоработка.

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Гость

11:56:44 15-10-2023

Забыли ещё аварию Ауди ку7 в 2008 с пьяным за рулём.

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Гость

10:28:35 16-10-2023

Гость (11:56:44 15-10-2023) Забыли ещё аварию Ауди ку7 в 2008 с пьяным за рулём. ... это Дроздов, уважаемый некоторыми теперь человек.

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Гость

16:08:46 15-10-2023

Один ребенок был из другой семьи... Его отец остался глубоким инвалидом.

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Гость

22:05:52 15-10-2023

Александр Руденко просто обязан быть инвалидом, чтобы его папанька и маманька говно за этим говнюком убирали, ещё жёнушка, которая с ним была.

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Гость

10:06:15 16-10-2023

Гость (11:56:44 15-10-2023) Забыли ещё аварию Ауди ку7 в 2008 с пьяным за рулём. ... это где дроздов михаил шлангом прикинулся и ему поверили?

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