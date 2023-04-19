Рухнувшую дорогу к селу Новый мир в Алтайском крае восстанавливать не будут

Вместо этого власти планируют обустроить объездной путь

19 апреля 2023, 09:15, ИА Амител

Кадр из видео

Рухнувшую дорогу к посёлку Новый мир решили не восстанавливать. Об этом рассказали "Толку" в администрации Первомайского района.

Первый заместитель главы администрации Первомайского района по экономике, земельно-имущественным отношениям, труду и сельскому хозяйству Наталья Шайкина рассказала о том, что дачники проложили эту дорогу самостоятельно, прокинув трубу через овраг. Глава Логовского сельсовета Вячеслав Рогонов уже встречался с людьми, чтобы обсудить возможность строительства объездной дороги за счёт садоводства.

Специалисты подготовили поперечный профиль для объездной дороги и схему, а также подсчитали стоимость материалов, которые потребуются для выполнения работ.

Восстанавливать обрушенную дорогу нецелесообразно – очень большие затраты.

Напомним, что дорога рухнула из-за подмыва талыми водами.