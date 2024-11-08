Рука об руку. АлтГТУ и предприятия Алтайского края готовят кадры для промышленности

Профильные предприятия участвуют в образовательном процессе и помогают с практикой

08 ноября 2024, 16:00, ИА Амител

Заседание попечительского совета АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ) укрепляет партнерство с промышленными предприятиями Алтайского края, которые помогают вузу в подготовке кадров и развитии учебной базы. Недавно ООО "Сибэнергомаш-БКЗ" открыл брендированную аудиторию на кафедре котло- и реакторостроения АлтГТУ, оснащенную для подготовки специалистов по энергомашиностроению.

Напомним, вуз – единственный в Сибири, кто выпускает инженеров-котельщиков для этого завода. На открытии аудитории присутствовали ректор АлтГТУ Андрей Марков и генеральный директор "Сибэнергомаш-БКЗ" Александр Каменев.

"У нас теснейшая связь с предприятиями. И созданы мы были в 1941 году с единственной целью – обеспечить кадрами промышленность Алтайского края. Все региональные предприятия укомплектованы нашими выпускниками. И сегодня промышленники активно нам помогают", – сказал ректор АлтГТУ.Он подчеркнул, что предприятия не только участвуют в учебном процессе, но и проводят профориентацию и принимают студентов на практику.

Александр Каменев добавил, что "Сибэнергомаш-БКЗ" заинтересован в создании комфортных условий обучения для будущих сотрудников, чтобы они могли познакомиться с производственными стандартами и развиваться как специалисты еще до прихода на предприятие. Он добавил, что компания поддержит оснащение кафедры сварки, где готовят профильных для завода специалистов.

Открытие брендированной аудитории ООО "Сибэнергомаш-БКЗ" и заседание попечительского совета АлтГТУ/ Фото: АлтГТУ

Также в рамках заседания попечительского совета АлтГТУ, прошедшего на площадке АО "Алтайвагон", представители региональных промышленных компаний обсудили шаги по укреплению материально-технической базы университета и целевому обучению студентов.

Поддержку вузу уже оказывают предприятия "Сиблитмаш", "Тонар", "Запсибэлектромонтаж", АО "Алтайвагон", ЗАО "РОУ", ООО "Литейные детали", которые оснастили лаборатории для подготовки специалистов в машиностроении и литейном производстве. АО "Барнаульский молочный комбинат" планирует оформить стенд и брендированную аудиторию в пищевом корпусе. А компания "Союз" на базе барнаульских школ открыла инженерные классы.

Андрей Марков отметил, что профориентационные мероприятия и поддержка инженерных классов в школах Барнаула помогают привлечь молодежь к техническим специальностям.

Ректор подчеркнул важность совместной работы с предприятиями по формированию учебных программ и добавил, что к старшим классам школьники должны уже видеть свою профессиональную перспективу.