Руками и головой. Бизнес-тренер Игорь Манн о маркетинге, наглости и показной роскоши

Эксперт рассказал, в каком возрасте начинать бизнес, а кому вообще не стоит идти в предприниматели

28 марта 2024, 09:45, ИА Амител

Как развить свое дело без бюджета знает бизнес-тренер, автор и издатель Игорь Манн. В марте эксперт приезжал в Барнаул и побывал в гостях в "Переговорке" на amic.ru. Игорь Манн рассказал, можно ли стать предпринимателем в 40 лет и почему не все могут быть бизнесменами, как хорошие манеры помогают в жизни и маркетинге, где сейчас бизнесу лучше - в онлайне или офлайне. Также поговорили, почему Игорь Манн не любит работать с государством и большим бизнесом, на каком уровне компании Алтайского края и в чем у них провалы. А еще о том, чего не хватает Алтайскому краю с точки зрения маркетинга.

Кто в "Переговорке"



Игорь Манн – специалист по маркетингу с 30-ти летним опытом.

15 лет находился на позиции директора по маркетингу. Сотрудничал с компаниями: Lucent Technologies, Alcatel, Арктел, Konica Corporation, АН МИАН. Работал в таких отраслях, как: агробизнес, фотобизнес, телеком, книжный бизнес, недвижимость.

Консультант по маркетингу с 2004 года.

Автор 36 книг, ставших бестселлерами.1.19 "Я не предприниматель ни разу". Игорь Манн рассказывает о своих проектах (было 17, осталось семь), а также о том, в каком возрасте лучше начинать бизнес, а кому вообще не стоит идти в предприниматели.

4.05 "Выручают хорошие манеры" О том, что такое культурный маркетинг и почему это важно.

6.30 Книге "Маркетинг без бюджета" уже 15 лет. Но большинство инструментов которые там описаны, до сих пор эффективны. Игорь Манн делится некоторыми из них.

10.13 О том, почему Игорь Манн не любит работать с большим бизнесом.

10.38 Эксперт рассказал об уровне алтайских компаний, чего им не хватает и в чем у них провалы.

13.04 "Важно работать двумя руками и головой". О работе в онлайне, офлайне и где бизнесу лучше.

15.31 "Наглость города берет" и "Показная роскошь". О том, как выбрать правильного эксперта, который может действительно чему-то научить.

19.45 У кого учится сам Игорь Манн?

21.17 О том, как Игорь Манн написал 10 книг за год "на спор".

23.08 Чего не хватает Алтаю с точки зрения маркетинга.