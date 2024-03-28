Руками и головой. Бизнес-тренер Игорь Манн о маркетинге, наглости и показной роскоши
Эксперт рассказал, в каком возрасте начинать бизнес, а кому вообще не стоит идти в предприниматели
28 марта 2024, 09:45, ИА Амител
Как развить свое дело без бюджета знает бизнес-тренер, автор и издатель Игорь Манн. В марте эксперт приезжал в Барнаул и побывал в гостях в "Переговорке" на amic.ru. Игорь Манн рассказал, можно ли стать предпринимателем в 40 лет и почему не все могут быть бизнесменами, как хорошие манеры помогают в жизни и маркетинге, где сейчас бизнесу лучше - в онлайне или офлайне. Также поговорили, почему Игорь Манн не любит работать с государством и большим бизнесом, на каком уровне компании Алтайского края и в чем у них провалы. А еще о том, чего не хватает Алтайскому краю с точки зрения маркетинга.
Кто в "Переговорке"
Игорь Манн – специалист по маркетингу с 30-ти летним опытом.
15 лет находился на позиции директора по маркетингу. Сотрудничал с компаниями: Lucent Technologies, Alcatel, Арктел, Konica Corporation, АН МИАН. Работал в таких отраслях, как: агробизнес, фотобизнес, телеком, книжный бизнес, недвижимость.
Консультант по маркетингу с 2004 года.
Автор 36 книг, ставших бестселлерами.1.19 "Я не предприниматель ни разу". Игорь Манн рассказывает о своих проектах (было 17, осталось семь), а также о том, в каком возрасте лучше начинать бизнес, а кому вообще не стоит идти в предприниматели.
4.05 "Выручают хорошие манеры" О том, что такое культурный маркетинг и почему это важно.
6.30 Книге "Маркетинг без бюджета" уже 15 лет. Но большинство инструментов которые там описаны, до сих пор эффективны. Игорь Манн делится некоторыми из них.
10.13 О том, почему Игорь Манн не любит работать с большим бизнесом.
10.38 Эксперт рассказал об уровне алтайских компаний, чего им не хватает и в чем у них провалы.
13.04 "Важно работать двумя руками и головой". О работе в онлайне, офлайне и где бизнесу лучше.
15.31 "Наглость города берет" и "Показная роскошь". О том, как выбрать правильного эксперта, который может действительно чему-то научить.
19.45 У кого учится сам Игорь Манн?
21.17 О том, как Игорь Манн написал 10 книг за год "на спор".
23.08 Чего не хватает Алтаю с точки зрения маркетинга.
10:00:23 28-03-2024
Очередной проповедник?
10:02:05 28-03-2024
Манфреда Манна знаю... Игоря- нет.
10:03:23 28-03-2024
"Продай мне эту ручку?"
13:13:52 28-03-2024
Гость (10:03:23 28-03-2024) "Продай мне эту ручку?"... да. вы тоже его узнали?
10:17:24 28-03-2024
Рассказать я и сам могу, как сделать то?
10:22:25 28-03-2024
"Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя ..."
12:37:38 28-03-2024
Люди которые никогда не занимались бизнесом учат что нужно дойти от точки А до точки Б, но как дойти не говорят. Сами не знают. Все эти тренеры жуют одну и ту же жвачку только разными ртами. И за прилюдное жевание берут деньги.
12:44:11 28-03-2024
" Игорь Манн не любит работать с государством и большим бизнесом" - конечно не любит они и спросить могут за что деньги отдали. И рычаги имеют чтоб вернуть деньги за некачественный товар.
22:43:21 28-03-2024
Журналистка -умница и красавица!