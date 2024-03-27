"Нет классной гостиницы". Бизнес-тренер Игорь Манн о том, как развивать Алтай
В первую очередь власть должна заботиться не о туристах, а о жителях, считает эксперт
27 марта 2024, 18:00, ИА Амител
Чего не хватает Алтаю с точки зрения маркетинга рассказал в "Переговорке" на amic.ru известный бизнес-тренер, писатель и издатель Игорь Манн.
А не хватает, по его словам, в первую очередь, двух вещей: первое — это позиционирования: "Мы не понимаем что такое Алтай и почему нам надо ехать сюда, а не в Карелию, например". Второе — точек контакта: "у вас до сих пор нет классной пятизвездочной гостиницы", говорит гость.
При этом Манн подчеркивает: в первую очередь власть должна заботиться не о туристах, а о жителях. И о том как сделать комфортным быт населения.
"Сначала подумайте про жителей, а потом уже про гостей", - отметил бизнес-тренер.
Полная версия "Переговорки" выйдет 28 марта на портале amic.ru. Поговорили о том, почему Игорь Манн не любит работать с государством, поздно ли создавать бизнес в 40 лет, каким характером нужно обладать, чтобы стать успешным предпринимателем, как среди инфоцыган найти грамотного эксперта, а также узнали, какие проблемы имеются в российском маркетинге.
18:54:42 27-03-2024
Был на семинаре. Очень умный дядька. 8 часов вести внятный рассказ с кучей полезной информации на ногах - это реально топчик.
12:32:54 28-03-2024
Гость (18:54:42 27-03-2024) Был на семинаре. Очень умный дядька. 8 часов вести внятный р... Это не он умный. Это просто пришедшие не особо.
20:56:49 27-03-2024
Всё верно сказал.
На первом месте это забота о местном населении.
Посетившие Алтай гости,с большим удивлением рассматривают людей в первую очередь, а только потом красоты гор, рек и далин.
Всё, как один говорят, об убогости жилья и одежды местных жителей.
Скудном ассортименте товаров и конечно же о гостиницах, вернее в их отсутствии.
Не всех жителей радует огромный наплыв туристов, тем более каждый год и все больше.
Грустно конечно смотреть на лица столичных гостей. Между прочим не только россияне в гостях , приезжают и их дружественных стран .
Так, что нам следует держать нос по ветру)
22:32:50 27-03-2024
Рассказать и я могу, как сделать в реальности , а вот если б мог не рассказывал бы! Классные делают, а не рассказывают, за деньги.
05:08:53 28-03-2024
Факт: приличной гостиницы в Барнауле нет. Не стану останавливаться на конкретных названиях, но приличных точно нет. Своих гостей селим обычно в Заречье. Все остальное классом ниже и по качеству это видно. А Алтаю не хватает одного - инвестиций. Кто их должен в клюве принести? Первое лицо региона. Только он ничего не принес, не приносит, и в будущем не собирается приносить пользу. Как это артикулировать аватару - вопрос))))
08:22:49 28-03-2024
Гость (05:08:53 28-03-2024) Факт: приличной гостиницы в Барнауле нет. Не стану останавли... Еще один диванный эксперд выискался. А Заречье ваше - это колхоз колхозный! Но для глубокой провинции сойдет!
10:05:17 28-03-2024
а зачем в барнауле такая гостиница? вышел из аэропорта, сел на автобус/такси и поехал в горный
01:19:29 29-03-2024
гость (10:05:17 28-03-2024) а зачем в барнауле такая гостиница? вышел из аэропорта, сел ... Для того чтобы поехать в Горный, в Барнаул не надо прилетать, проще сразу в Горно-Алтайск прилететь, а не трястись в автомобиле еще 4 часа...
13:19:20 28-03-2024
Чего реально не хватает, так это общ. транспорта, а гостиниц навалом, и если речь о бюджетных деньгах, то приоритет очевиден.
17:52:24 28-03-2024
Позиционирование через местное население, это толково. Работая на севере, меня часто спрашивали, что есть интересного на Алтае и знаете что, я не знал что сказать, приходилось уходить от ответов, чтоб не прослыть лгуном. p.s. Публика на севере работающая весьма избалована, Турция, Египет для них не в диковинку.
18:25:14 28-03-2024
1 (17:52:24 28-03-2024) Позиционирование через местное население, это толково. Работ... А вот зря минусуете, пять минут назад я иду по мало-олнской, вроде центр города, развивающийся туристический кластер и вижу картину как три мальчишки писеют под забором, Вдруг задумался куда податься сделать это взрослому человеку, тем более гостю города, не придумал. И вспомнил как это устроено в Касабланке не туристическом городе Марокко, туалет на каждой площади, мало того утром рано ещё и убираются и моются с наружи. И чего я скажу вопрошающим, только много не пейте...