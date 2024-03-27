"Нет классной гостиницы". Бизнес-тренер Игорь Манн о том, как развивать Алтай

В первую очередь власть должна заботиться не о туристах, а о жителях, считает эксперт

27 марта 2024, 18:00, ИА Амител

Чего не хватает Алтаю с точки зрения маркетинга рассказал в "Переговорке" на amic.ru известный бизнес-тренер, писатель и издатель Игорь Манн.

А не хватает, по его словам, в первую очередь, двух вещей: первое — это позиционирования: "Мы не понимаем что такое Алтай и почему нам надо ехать сюда, а не в Карелию, например". Второе — точек контакта: "у вас до сих пор нет классной пятизвездочной гостиницы", говорит гость.

При этом Манн подчеркивает: в первую очередь власть должна заботиться не о туристах, а о жителях. И о том как сделать комфортным быт населения.

"Сначала подумайте про жителей, а потом уже про гостей", - отметил бизнес-тренер.

Полная версия "Переговорки" выйдет 28 марта на портале amic.ru. Поговорили о том, почему Игорь Манн не любит работать с государством, поздно ли создавать бизнес в 40 лет, каким характером нужно обладать, чтобы стать успешным предпринимателем, как среди инфоцыган найти грамотного эксперта, а также узнали, какие проблемы имеются в российском маркетинге.