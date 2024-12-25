Законопроект о введении "периода охлаждения" при выдаче кредитов рассмотрят в Госдуме

Инициаторы утверждают, что такой законопроект поможет защитить граждан от мошенников

25 декабря 2024, 15:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение "периода охлаждения" при выдаче кредита. Такая мера позволит защитить граждан от действий аферистов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Период охлаждения" предусматривает временное ограничение, при действии которого невозможно совершать любые финансовые операции. Так, четыре часа оно будет действовать для сумм от 50 до 200 тыс. рублей, 48 часов – для сумм от 200 тыс. рублей.

Предполагается, что за это время люди смогут более тщательно проанализировать необходимость получения средств, оценить свою платежеспособность и проконсультироваться с родственниками и друзьями. А если возникнут подозрения на действия мошенников – обратиться в полицию.