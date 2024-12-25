Законопроект о введении "периода охлаждения" при выдаче кредитов рассмотрят в Госдуме
Инициаторы утверждают, что такой законопроект поможет защитить граждан от мошенников
25 декабря 2024, 15:00, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение "периода охлаждения" при выдаче кредита. Такая мера позволит защитить граждан от действий аферистов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Период охлаждения" предусматривает временное ограничение, при действии которого невозможно совершать любые финансовые операции. Так, четыре часа оно будет действовать для сумм от 50 до 200 тыс. рублей, 48 часов – для сумм от 200 тыс. рублей.
Предполагается, что за это время люди смогут более тщательно проанализировать необходимость получения средств, оценить свою платежеспособность и проконсультироваться с родственниками и друзьями. А если возникнут подозрения на действия мошенников – обратиться в полицию.
"В большинстве случаев доверчивых граждан под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег. По данным одного из крупнейших российских банков, через такие схемы у людей в этом году преступники похитили 250 миллиардов рублей", – напомнил Володин.
15:04:41 25-12-2024
"Период охлаждения" нужно ввести лет на пять сразу. Взял кредит - через пять лет сможешь его потратить. Заодно и часть суммы банку уже вернёшь...
😁
18:24:12 25-12-2024
Ещё вариант - отменить все кредиты! (Жить и работать по средствам) Сколько проблем отпадут..