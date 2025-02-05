Руководитель алтайского управления по туризму Евгений Казанцев ушел в отставку
Евгений Казанцев занимал пост руководителя краевого ведомства чуть меньше года
05 февраля 2025, 10:20, ИА Амител
Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев покинул свою должность. Пятница, 31 января, стала его последним рабочим днем на этом посту. Будущее место работы Казанцева пока неизвестно.
В ведомстве комментировать эту информацию без официального запроса отказались. На сайте управления начальником ведомства еще числится Евгений Казанцев. Как сообщил источник amic.ru, сейчас обязанности начальника управления временно исполняет Александр Барышников, который до этого занимал должность заместителя.
Напомним, Евгений Казанцев работал в структуре профильного управления с 2019 года, а 30 марта 2024 года губернатор Виктор Томенко подписал указ о его назначении на пост руководителя.
10:43:09 05-02-2025
Таблички для туристов видимо не взлетели..
11:02:28 05-02-2025
А оно это управление то нужно ,что то сомневаюсь …
18:38:58 05-02-2025
Гость (11:02:28 05-02-2025) А оно это управление то нужно ,что то сомневаюсь …... А зря сомневаетесь
Туризм много денег приносит в бюджет края. От денег бюджетных в виде разных выплат поди не отказыветесь. А они в бюджет не с неба сыпятся. И Казанцев молодец, хорошо справлялся с работой
11:08:49 05-02-2025
За приписки при подсчёте туристов?😁
12:27:20 05-02-2025
предыдущие рук-ли с "большими и малыми кольцами" по Алтаю столько вероятно денег срубили. Здесь не получилось... фантазии иссякли