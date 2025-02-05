НОВОСТИПолитика

Руководитель алтайского управления по туризму Евгений Казанцев ушел в отставку

Евгений Казанцев занимал пост руководителя краевого ведомства чуть меньше года

05 февраля 2025, 10:20, ИА Амител

Евгений Казанцев / Фото: правительство Алтайского края
Евгений Казанцев / Фото: правительство Алтайского края

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев покинул свою должность. Пятница, 31 января, стала его последним рабочим днем на этом посту. Будущее место работы Казанцева пока неизвестно.

В ведомстве комментировать эту информацию без официального запроса отказались. На сайте управления начальником ведомства еще числится Евгений Казанцев. Как сообщил источник amic.ru, сейчас обязанности начальника управления временно исполняет Александр Барышников, который до этого занимал должность заместителя.  

Напомним, Евгений Казанцев работал в структуре профильного управления с 2019 года, а 30 марта 2024 года губернатор Виктор Томенко подписал указ о его назначении на пост руководителя.

Барнаул Алтайский край Туризм отставки и назначения

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

10:43:09 05-02-2025

Таблички для туристов видимо не взлетели..

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:28 05-02-2025

А оно это управление то нужно ,что то сомневаюсь …

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:38:58 05-02-2025

Гость (11:02:28 05-02-2025) А оно это управление то нужно ,что то сомневаюсь …... А зря сомневаетесь
Туризм много денег приносит в бюджет края. От денег бюджетных в виде разных выплат поди не отказыветесь. А они в бюджет не с неба сыпятся. И Казанцев молодец, хорошо справлялся с работой

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:49 05-02-2025

За приписки при подсчёте туристов?😁

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:20 05-02-2025

предыдущие рук-ли с "большими и малыми кольцами" по Алтаю столько вероятно денег срубили. Здесь не получилось... фантазии иссякли

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров