Руководитель алтайского управления по туризму Евгений Казанцев ушел в отставку

Евгений Казанцев занимал пост руководителя краевого ведомства чуть меньше года

05 февраля 2025, 10:20, ИА Амител

Евгений Казанцев / Фото: правительство Алтайского края

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев покинул свою должность. Пятница, 31 января, стала его последним рабочим днем на этом посту. Будущее место работы Казанцева пока неизвестно.

В ведомстве комментировать эту информацию без официального запроса отказались. На сайте управления начальником ведомства еще числится Евгений Казанцев. Как сообщил источник amic.ru, сейчас обязанности начальника управления временно исполняет Александр Барышников, который до этого занимал должность заместителя.

Напомним, Евгений Казанцев работал в структуре профильного управления с 2019 года, а 30 марта 2024 года губернатор Виктор Томенко подписал указ о его назначении на пост руководителя.