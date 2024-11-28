Больше гостиниц, локаций и развлечений. Как собираются привлекать туристов на Алтай

К 2030 году правительство Алтайского края поставило себе высокую планку – увеличить турпоток на треть

28 ноября 2024, 10:00, ИА Амител

Форум VISIT ALTAI / Фото: предоставлено управлением по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края

Ежегодно Алтайский край посещают более двух миллионов туристов. Для путешественников работают порядка 600 средств размещения на 48 тысяч мест, из которых более 20 тысяч принимают гостей круглогодично. Однако запрос на отдых в регионе растет, поэтому перед правительством края сейчас стоит амбициозная задача по увеличению номерного фонда, развитию туристических площадок, созданию магнитов притяжения и обеспечению инфраструктурными составляющими. Об этом на XII Международном туристском форуме VISIT ALTAI сообщил начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев.

Сегодня у туристов наиболее востребованы такие локации, как курорт Белокуриха и ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь", игорная зона "Сибирская монета", Горная Колывань, Чарыш, спортивно-туристский кластер "Тягун" и степные озера. Региональное правительство ведет непрерывную работу по формированию и продвижению туристского продукта, повышению сервиса и качества услуг, а также созданию условий для развития санаторно-курортного комплекса, объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры. В планах у краевой администрации к 2030 году возвести более 3,8 тысячи новых комфортабельных номеров, что позволит нарастить турпоток в регион практически на треть.



Инфраструктура "Бирюзовой Катуни". Фото: Валерий Степанюк, предоставлено управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности

Ощутимую поддержку в достижении этой цели оказывают мероприятия национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". К примеру, в прошлом году Алтайскому краю было выделено более 817 миллионов рублей на реализацию 14 инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на 568 номеров. Стоит отметить, что наш регион получил самую большую господдержку среди субъектов страны.

Отбор проектов проходил на конкурсной основе. Прием и проверку заявок на соответствие федеральным критериям проводило краевое управление по развитию туризма и курортной деятельности. Оно же сформировало и направило в Минэкономразвития России общую региональную заявку.

Наиболее масштабным проектом, поддержанным государством в рамках нацпроекта, стала установка 100 модулей на площадке резидента особой экономической зоны – компании "Алтайское подворье". Всего за год инвестор разместил комфортабельные дома с индивидуальными террасами, стильным интерьером, мебелью и бытовой техникой, благоустроил территорию.

Модульные дома. Фото: управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности

Теперь в планах компании строительство гостиничного комплекса премиум-класса. Реализовывать эту задачу инвестор будет благодаря льготному кредиту. Ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию – 2027 год.

Растет и перечень услуг в особой экономической зоне. Казино, маральник, отдых у теплого бассейна, спа-комплекс, площадка для концертных мероприятий – неполный список объектов посещения для гостей "Сибирской монеты".

В настоящее время группа компаний "Алтай Пэлас" ведет строительство отеля на 250 номеров. Уже в начале следующего года гостей будут готовы принять два модульных отеля на 154 и 36 номеров на "Бирюзовой Катуни". "Модули" возводят также с участием средств национального проекта.

Группа компаний рассчитывает к 2030 году увеличить турпоток в "Сибирскую монету" до 500 тысяч человек в год. Это станет возможным также благодаря открытию горнолыжного комплекса. Для этого проекта уже разработали проектную документацию, приобрели канатно-кресельную дорогу, монтаж которой запланирован на 2025 год.

Зимний отдых / Фото: Валерий Степанюк, предоставлено управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности

"Система искусственного оснежения трасс позволит расширить рамки сезона – с начала ноября по конец марта. Спуски подойдут для семейного катания с маленькими детьми, так как перепады высоты будут небольшие", – отметил представитель группы компаний "Алтай Пэлас" Дмитрий Филяков.

Наращивает свой потенциал и горнолыжный комплекс BERLOGA на территории спортивно-туристского кластера "Тягун" в Заринском районе. Здесь уже созданы все условия для обучения катанию на горных лыжах и сноуборде, есть тренировочные трассы для беговых лыж. Кроме того, таежная местность привлекает любителей и профессионалов различных видов спорта: лыжного, велосипедного, легкой атлетики. На территории комплекса проходят соревнования федерального уровня.

Чтобы вместить всех желающих, в Тягуне тоже увеличили номерной фонд благодаря нацпроекту. В июне 2024 года на территории комплекса открыла свои двери новая модульная гостиница "Медвежий угол" на 48 мест. Директор комплекса Дмитрий Приб сообщил, что к 2030 году здесь появится еще одна гостиница с инфраструктурой, подходящей для организации деловых мероприятий, а также дополнительной спортивной площадкой.

Белокуриха. Фото: Антон Мелешкин, предоставлено управлением по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края

Существенный вклад в увеличение номерного фонда внесет и новый пятизвездочный санаторный комплекс Azimut. Его построят в Белокурихе на площади четыре гектара. Территория оздоровительного комплекса будет открыта для всех жителей и гостей курорта. Общая стоимость инвестпроекта – порядка четырех миллиардов рублей, его реализуют в рамках постановления правительства РФ № 141.

Продолжается сотрудничество правительства Алтайского края и с АО "Корпорация Туризм.РФ" по комплексному развитию проекта и поиску инвесторов на реализацию инвестиционных лотов разработанного мастер-плана развития туристской территории "Белокуриха горная". Предусмотрено создание шести современных объектов размещения на 1160 номеров, в составе которых предусмотрены лечебные центры, акватермальные комплексы, рестораны, экопарки. Реализация проектов по строительству туристских объектов будет осуществляться в партнерстве с частными инвесторами. Напомним, проект по созданию "Белокурихи горной" реализуется в целях расширения вместимости курорта федерального значения Белокуриха.

"Мы видим эффективное взаимодействие бизнеса и государства. Наши предприниматели верят в свои проекты и идут к намеченной цели развития туризма на территории нашего региона. Большую поддержку оказывает национальный проект. Все лучшее, что было, продолжится и будет отражено в обновленном нацпроекте "Туризм и гостеприимство". Правительство Алтайского края и управление по развитию туризма и курортной деятельности и дальше будут помогать бизнесу в реализации их самых смелых идей", – резюмировал Евгений Казанцев.