Руководитель федерации шахмат Алтая посетил колонию и подарил наборы досок

Артем Поломошнов посетил ИК № 3

05 февраля 2024, 07:37, ИА Амител

Визит Артема Поломошнова в ИК № 3

Президент федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов побывал в исправительной колонии № 3, где провел сеанс одновременной игры с пятью заключенными. Также руководитель федерации подарил учреждениям УФСИН региона семь новеньких наборов шахматных досок, которые будут распределены по колониям края.

Артем Поломошнов в 2023 году посетил ЛИУ № 1 и сыграл с лучшими шахматистами среди осужденных. Тогда они пожаловались президенту федерации на отсутствие инвентаря. Вообще шахматы для заключенных – один из самых популярных видов спорта. В последние годы все больше "постояльцев" колоний занимаются самым интеллектуальным видом спорта. В итоге Артем Поломошнов, как и обещал ранее, передал новенькие наборы для исправительных учреждений. Приобрести их удалось благодаря помощи попечительского совета федерации.

"Такие мероприятия очень важны для людей, которые находятся в местах лишения свободы. Шахматы не только помогают развивать мозг, но и учат дисциплине. Во время прошлого посещения колонии я заметил, что заключенные играют на очень старых досках. Сам, как бывший шахматист, знаю о важности тактильных ощущений. Сложно играть, когда фигуры нестандартные. У нас в Алтайском крае, это отмечают все гроссмейстеры, очень высокий уровень инвентаря. Хочется, чтобы это было и в исправительных учреждениях", – пояснил Артем Поломошнов.

По итогам же визита в ИК № 3 Артем Поломошнов сыграл с пятью лучшими игроками учреждения. Четырех соперников кандидату в мастера спорта победить удалось уверенно, а вот пятый осужденный – Олег Тарасов – сумел добиться ничьей. Мужчина начал увлекаться шахматами два года назад и сейчас принимает участие во всех турнирах, которые проходят в учреждениях УФСИН.

"Очень здорово, когда такие мастера посещают нас. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было как много больше. Шахматы – очень хорошая игра, и я с удовольствием поиграл с руководителем региональной федерации", – пояснил Олег Тарасов.

Артем Поломошнов отметил высокий уровень игроков. По словам кандидата в мастера спорта, работа по приобретению шахматных досок будет продолжена и в будущем. Кстати, в этом году руководитель федерации планирует посетить одну из женских колоний.