Руководитель "Кучуксульфата" может продолжить карьеру в Перми

Худайбирдина, вероятно, назначат директором АО "Метафракс Кемикалс"

08 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: rosim.gov.ru

Главу алтайского "Кучуксульфат" Альберта Худайбирдина могут назначить директором АО "Метафракс Кемикалс". Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на само предприятие.

Внеочередное собрание акционеров компании должно состояться сегодня, 8 ноября. На нем могут принять решение о назначении Худайбирдина. Его кандидатуру предложило Росимущество.

Ранее, 8 сентября, арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход РФ почти 96,15% акций АО "Метафракс Кемикалс". Они принадлежали АО "Метахолдинг" и ООО "Метафракс Трейдинг".

Напомним, что в октябре 2023 года московской компании "Росхим" удалось выиграть аукцион по продаже 100% акций и комплекса, ранее принадлежавшего государству завода "Кучуксульфат". Новый собственник должен сохранить штат сотрудников на уровне не менее 1100 человек, не менять вид деятельности, достичь среднегодовой выручки в 5,6 млрд рублей, построить котлоагрегат, модернизировать водосброс, построить градирню и прочее.