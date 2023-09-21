"Кучуксульфат" после деприватизации вновь отдадут частникам за 10 млрд рублей

Новый владелец предприятия будет обязан выполнить несколько условий

21 сентября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: rosim.gov.ru

Росимущество 20 сентября начало открытый аукцион, который продлится до середины октября, по сбору заявок на покупку предприятия "Кучуксульфат", начальная стоимость лота составляет 10,3 млрд рублей, пишет "Толк".

"Предметом торгов стали 132 480 обыкновенных именных акций, что составляет 100% от уставного капитала крупного предприятия", – отмечает издание.

После продажи в частные руки отправится более 300 движимого и недвижимого имущества.

Новый владелец предприятия будет обязан выполнить несколько условий: сохранить основную деятельность и уровень среднегодовой выручки на уровне 5,6 млрд рублей, поддерживать число сотрудников на уровне не ниже 1100 человек и другие задачи.

Кроме того, владельцу запретят на период выполнения всех обязательств передавать и продавать акции предприятия.

Напомним, в июне 2023 года стало известно о намерении государства продать алтайский завод "Кучуксульфат".