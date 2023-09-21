НОВОСТИБизнес

"Кучуксульфат" после деприватизации вновь отдадут частникам за 10 млрд рублей

Новый владелец предприятия будет обязан выполнить несколько условий

21 сентября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: rosim.gov.ru
Фото: rosim.gov.ru

Росимущество 20 сентября начало открытый аукцион, который продлится до середины октября, по сбору заявок на покупку предприятия "Кучуксульфат", начальная стоимость лота составляет 10,3 млрд рублей, пишет "Толк".

"Предметом торгов стали 132 480 обыкновенных именных акций, что составляет 100% от уставного капитала крупного предприятия", – отмечает издание.

После продажи в частные руки отправится более 300 движимого и недвижимого имущества.

Новый владелец предприятия будет обязан выполнить несколько условий: сохранить основную деятельность и уровень среднегодовой выручки на уровне 5,6 млрд рублей, поддерживать число сотрудников на уровне не ниже 1100 человек и другие задачи.

Кроме того, владельцу запретят на период выполнения всех обязательств передавать и продавать акции предприятия.

Напомним, в июне 2023 года стало известно о намерении государства продать алтайский завод "Кучуксульфат".

Алтайский край промышленность аукционы и торги

Комментарии 13

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Гость

11:46:27 21-09-2023

А для чего приватизировали то? )

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Инг

11:54:39 21-09-2023

Гость (11:46:27 21-09-2023) А для чего приватизировали то? )... Для того и приватизировали, чтобы продать.

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Афиноген

12:53:27 21-09-2023

Почему наше государство,вместо того чтобы иметь в своей собственности предприятия стратегического характера и приносящие немалый доход,старается продать их частным лицам?Чтобы легче было уводить доход за рубеж?Ведь ,как известно,конечными бенефециарами оказываются иностранцы недружественных нам стран.Сколько тому примеров?Политика грабежа продолжается?

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Гость

14:28:42 21-09-2023

Афиноген (12:53:27 21-09-2023) Почему наше государство,вместо того чтобы иметь в своей собс... Тормоз. Потому, что надо забрать у одних и отдать своим. В этом смысл нынешнего российского государства.

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Афиноген

15:30:33 21-09-2023

Гость (14:28:42 21-09-2023) Тормоз. Потому, что надо забрать у одних и отдать своим. В э... Хреновый ,я вам скажу ,смысл.Если эта причина является основой для этой приватизации ,то это открытый грабёж наших национальных богатств и предательство нашей страны.

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Гость

08:02:19 23-09-2023

Гость (14:28:42 21-09-2023) Тормоз. Потому, что надо забрать у одних и отдать своим. В э... Прежние владедельцы работали неэффективно-не справились со строительством новой котельной и не только...

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Гость

11:57:27 23-09-2023

Гость (08:02:19 23-09-2023) Прежние владедельцы работали неэффективно-не справились со с... Они просто не успели запустить ТЭЦ,зато у государства продажи упали в два раза, очень эффектно завод набок ложат

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Гость

12:34:39 23-09-2023

Гость (08:02:19 23-09-2023) Прежние владедельцы работали неэффективно-не справились со с... Из за строительства новой котельной, а точнее из за того что на нее нужен был кредит, про этот завод и узнали нынешние властьимущие и отдали бизнес у старых хозяев. Теперь отдадут тем кому надо

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Гость

07:59:31 23-09-2023

Афиноген (12:53:27 21-09-2023) Почему наше государство,вместо того чтобы иметь в своей собс... Частник всегда эффективнее...

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Гость

14:47:10 21-09-2023

Такой стратегический завод "Кучуксульфат" должен принадлежать ГОСУДАРСТВУ!

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Гость

15:03:31 21-09-2023

ну да, на узаконенный передел собственности смахивает с элементами гос рэкета.

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Владимир В.

18:43:44 21-09-2023

Почему-то мы, простой народ, понимаем, что важнейшие предприятия должны принадлежать народу, государству. Но каким -то чиновникам, поклонникам и продолжателям чубайсов, сбежавших позорно из страны, государственные предприятия спать не дают, а руки чешутся. И Афиноген правильно сказал по поводу зарубежных интересов.

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Гость

19:35:04 21-09-2023

Явно выраженный рэкет ,вот как то так …

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