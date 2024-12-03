Руководителя одной из барнаульских "Грильниц" оштрафовали за антисанитарию
В "Царской" шаурме нашли кишечную палочку, как и в ряде других блюд
03 декабря 2024, 13:35, ИА Амител
Роспотребнадзор через суд привлек руководителя одной из точек сети "Грильница" к ответственности за антисанитарию и нарушение норм хранения продуктов. Как сообщает "Банкфакс", информация об этом появилась в картотеке краевого арбитражного суда.
Речь идет о заведении на улице Островского, 41. Им управляет индивидуальный предприниматель Антон Колчаков. В начале июля 2024 года сотрудники Роспотребнадзора провели плановую проверку, в ходе которой обнаружили нарушения регламентов Таможенного союза и санитарных норм. В греческом салате, шаурме "Царская" и ролле "Ханами" нашли бактерии группы кишечной палочки. Смывы с рук поваров и их спецодежды не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям – в них тоже обнаружили опасные для человека бактерии.
В помещениях, где готовились блюда, убирались плохо. Пол оказался засорен, на кухне были пыль и остатки еды, а на рабочих столах также нашлась кишечная палочка.
Предприниматель в течение года допускал схожие нарушения. На основе этого владельца точки привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов"). Суд назначил мужчине штраф в размере 40 тысяч рублей.
13:37:01 03-12-2024
Ужас. Там же столько людей покупают их продукцию
14:10:56 03-12-2024
Чего? Столько всего перечислили и просто 40 тысяч штрафа??? Заплатит и ничего не изменит.
14:14:53 03-12-2024
Гость (14:10:56 03-12-2024) Чего? Столько всего перечислили и просто 40 тысяч штрафа??? ... ататай еще сделали.
14:17:30 03-12-2024
Гость (14:10:56 03-12-2024) Чего? Столько всего перечислили и просто 40 тысяч штрафа??? ... Действительно удивительно, запрет на работу 90 дней, как это делают в галакси
14:16:39 03-12-2024
Слышал я, что после этого инцидента этот рестик закрывали на ремонт. Он после реконсрукции прошел все проверки.
15:17:38 03-12-2024
зайдите в грильницу в алтайке сделайте заказ и посидите посмотрите на персонал те что готовят, там безмозглый молодняк девки с распущенными волосами что априори запрещено, бегают по кухни орут матом тряпками в друг друга кидаются столовыми не исключаю что и продуктами.
15:28:24 03-12-2024
Грильница давно уже не торт, лет 5 как. Покупать там - себя не уважать.
15:40:13 03-12-2024
Руки прочь от Грильницы!
18:28:17 03-12-2024
Гость (15:40:13 03-12-2024) Руки прочь от Грильницы!... Да травитесь, кто вам против.
16:51:31 03-12-2024
Ну кишечная палочка палочке рознь. По сути в шаурме, как и повсюду, нашли говно.
17:47:36 03-12-2024
Помойка эта грильница. 5 лет назад, когда друзья с Сиба приезжали в Барнауле, первым делом ехали в грильницу, потому что там крутая шаурма была. Сам там часто брал раньше шавуху. Потом всё скатилось в помойку. Шаурма вообще не вкусная стала. Даже несколько лет назад когда звонили и про качество спрашивали говорил что плохо готовят относительно того что было раньше. И что вы думаете, стало лучше? Нефига стало ещё хуже. Крайний раз там заказывал вок где то месяц назад(рядом с работой просто другого фаст-фуда нет, а кушать уж сильно хо елось) угадайте, на чем я сидел через пол часа после употребления этого вока?) если что брал на первомайка, можете там тоже проверить. Вывод какой? Конечно же желаю шрильнице побыстрее закрыться и обанкротиться, т.к. качество плохое, к клиентам не прислушиваются плюс ещё и ценник с чего то космический. Такие сети быстрого питания нам не нужны. Досвидания товарищи.
19:13:22 03-12-2024
Андрей (17:47:36 03-12-2024) Помойка эта грильница. 5 лет назад, когда друзья с Сиба прие... Ну когда ты уже прочитаешь,как правильно употреблять слово крайний.