Руководителя одной из барнаульских "Грильниц" оштрафовали за антисанитарию

В "Царской" шаурме нашли кишечную палочку, как и в ряде других блюд

03 декабря 2024, 13:35, ИА Амител

Шаурма / Фото: unsplash.com / Eugen Kucheruk

Роспотребнадзор через суд привлек руководителя одной из точек сети "Грильница" к ответственности за антисанитарию и нарушение норм хранения продуктов. Как сообщает "Банкфакс", информация об этом появилась в картотеке краевого арбитражного суда.

Речь идет о заведении на улице Островского, 41. Им управляет индивидуальный предприниматель Антон Колчаков. В начале июля 2024 года сотрудники Роспотребнадзора провели плановую проверку, в ходе которой обнаружили нарушения регламентов Таможенного союза и санитарных норм. В греческом салате, шаурме "Царская" и ролле "Ханами" нашли бактерии группы кишечной палочки. Смывы с рук поваров и их спецодежды не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям – в них тоже обнаружили опасные для человека бактерии.

В помещениях, где готовились блюда, убирались плохо. Пол оказался засорен, на кухне были пыль и остатки еды, а на рабочих столах также нашлась кишечная палочка.

Предприниматель в течение года допускал схожие нарушения. На основе этого владельца точки привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов"). Суд назначил мужчине штраф в размере 40 тысяч рублей.