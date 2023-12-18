Завод "АСМ-Экспорт" стал 84-м алтайским участником производительного нацпроекта

Еще несколько алтайских организаций подали заявки на отбор

18 декабря 2023, 12:30, ИА Амител

Завод элеваторного оборудования / Фото: ackr22.ru

Резидент Алтайского кластера аграрного машиностроения "АлтаКАМ" – завод элеваторного оборудования ASM-AGRO (ООО "АСМ-Экспорт") – стал еще одним участником национального проекта "Производительность труда". 12 декабря на предприятии прошли отборочные мероприятия.

Специалисты Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) рассказали о целях и задачах нацпроекта, методологии проводимых улучшений, а также определились с плановыми мероприятиями.

Эксперты РЦК совместно с сотрудниками компании в следующем году приступят к оптимизации пилотного потока. В планах – улучшить производственную систему и организовать проектный офис для формирования системы непрерывных улучшений.

Всех сотрудников – участников проекта обучат методам и инструментам бережливого производства. А некоторых из них подготовят и сертифицируют как инструкторов по бережливому производству. Им предстоит обучать коллег основам и инструментам после завершения работы с экспертами РЦК.

Итоги подведут через шесть месяцев.

Участниками национального проекта "Производительность труда" в Алтайском крае до середины 2024 года смогут стать еще три компании, то есть всего их будет 87.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).



Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.