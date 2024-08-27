"Русские витязи" прилетели в Барнаул. Фото

Они выступят на Дне города 31 августа

27 августа 2024, 14:50, ИА Амител

"Русские витязи" в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнаул во вторник днем, 27 августа, прибыла авиационная группа "Русские витязи". Они выступят на Дне города 31 августа. Летчики совершили несколько пролетов над краевой столицей прежде чем приземлиться в аэропорту, где запланированы встречи с воспитанниками военно-патриотических клубов.

Напомним, 30 августа с 15:00 до 15:30 летчики проведут тренировочные полеты над акваторией Оби. Основное выступление пройдет 31-го числа с 17:00 до 18:00.