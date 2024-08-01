Чем знамениты пилоты "Русские витязи", которые выступят в Барнауле на День города?

Кратко о легендах отечественной авиации

01 августа 2024, 07:15, ИА Амител

Фото: сайт пилотажной группы "Русские витязи"

В Барнауле на День города пройдут показательные полеты авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил страны. Масштабное шоу пройдет 31 августа. Мы уверены, что показательные полеты соберут десятки тысяч (а может и больше) барнаульцев, которые любят подобные авиапредставления. Рассказываем, чем знаменита группа "Русские витязи" и на каких самолетах летают пилоты.

Чем известны "Русские витязи"?

Авиационная группа "Русские витязи" выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях: Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Уникальность группы состоит в том, что это первая и до 2006 года единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".

Образовались "Русские витязи" в 1989 году. Изначально пилоты использовали истребители Су-27, но со временем пересели на Су-30. Их первое выступление состоялось в 1991 году в польском городе Познани. С того времени эта команда стала желанным гостем всех международных авиасалонов.

В группу пилотов входят лучшие из лучших. Как и "Стрижи", "Русские витязи" летают в составе из шести самолетов с 2014 года. Каждый новый летчик должен пройти серьезную подготовку, чтобы получить право летать в авиагруппе. Во время выступлений летчики испытывают серьезные перегрузки, демонстрируя очень сложные элементы.

Зачем нужны эти пилотажные группы?

Российские пилотажные группы создавались с целью привлечения молодежи в авиацию, но главное – для демонстрации возможностей передовой авиационной техники ВВС и взаимодействия с летчиками других стран.

Чем уникален самолет Су-27 и Су-30?

Это один из самых известных российских истребителей, разработанных в 80-е. Он обладает высокой маневренностью, дальностью полета и возможностью сопровождения воздушных целей на больших скоростях. Су-27 вооружен ракетами воздух-воздух и имеет возможность нанесения ударов по наземным целям. Эксплуатация более современного Су-30 началась в 90-е. Машина стала еще более быстрой и управляемой. Состоит на вооружении многих стран мира.

И когда выступят "Русские витязи" в Барнауле?

30 августа с 15:00 до 15:30 пройдет репетиция пилотажной группы. Само же шоу можно будет посмотреть с 17 часов до 18 часов над акваторией реки Оби. Увидеть выступления барнаульцы смогут из Нагорного парка и с городской набережной.

Это же не первое авиашоу в Барнауле?

В 2020 году на День города в краевой столице выступала другая легендарная пилотажная группа "Стрижи". Их выступление собрало более 200 тысяч человек. Полчаса, что в небе над Барнаулом кружили, переворачивались, взмывали вверх и падали камнем вниз легендарные "Стрижи", горожане буквально заходились от восторга.