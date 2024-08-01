Чем знамениты пилоты "Русские витязи", которые выступят в Барнауле на День города?
Кратко о легендах отечественной авиации
01 августа 2024, 07:15, ИА Амител
В Барнауле на День города пройдут показательные полеты авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил страны. Масштабное шоу пройдет 31 августа. Мы уверены, что показательные полеты соберут десятки тысяч (а может и больше) барнаульцев, которые любят подобные авиапредставления. Рассказываем, чем знаменита группа "Русские витязи" и на каких самолетах летают пилоты.
Чем известны "Русские витязи"?
Авиационная группа "Русские витязи" выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях: Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Уникальность группы состоит в том, что это первая и до 2006 года единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".
Образовались "Русские витязи" в 1989 году. Изначально пилоты использовали истребители Су-27, но со временем пересели на Су-30. Их первое выступление состоялось в 1991 году в польском городе Познани. С того времени эта команда стала желанным гостем всех международных авиасалонов.
В группу пилотов входят лучшие из лучших. Как и "Стрижи", "Русские витязи" летают в составе из шести самолетов с 2014 года. Каждый новый летчик должен пройти серьезную подготовку, чтобы получить право летать в авиагруппе. Во время выступлений летчики испытывают серьезные перегрузки, демонстрируя очень сложные элементы.
Зачем нужны эти пилотажные группы?
Российские пилотажные группы создавались с целью привлечения молодежи в авиацию, но главное – для демонстрации возможностей передовой авиационной техники ВВС и взаимодействия с летчиками других стран.
Чем уникален самолет Су-27 и Су-30?
Это один из самых известных российских истребителей, разработанных в 80-е. Он обладает высокой маневренностью, дальностью полета и возможностью сопровождения воздушных целей на больших скоростях. Су-27 вооружен ракетами воздух-воздух и имеет возможность нанесения ударов по наземным целям. Эксплуатация более современного Су-30 началась в 90-е. Машина стала еще более быстрой и управляемой. Состоит на вооружении многих стран мира.
И когда выступят "Русские витязи" в Барнауле?
30 августа с 15:00 до 15:30 пройдет репетиция пилотажной группы. Само же шоу можно будет посмотреть с 17 часов до 18 часов над акваторией реки Оби. Увидеть выступления барнаульцы смогут из Нагорного парка и с городской набережной.
Это же не первое авиашоу в Барнауле?
В 2020 году на День города в краевой столице выступала другая легендарная пилотажная группа "Стрижи". Их выступление собрало более 200 тысяч человек. Полчаса, что в небе над Барнаулом кружили, переворачивались, взмывали вверх и падали камнем вниз легендарные "Стрижи", горожане буквально заходились от восторга.
07:57:54 01-08-2024
В Барнауле то конечно керосин палить на истребителях важнее чем на фронте воевать ...
08:44:59 01-08-2024
Гость (07:57:54 01-08-2024) В Барнауле то конечно керосин палить на истребителях важнее ... Респект
09:00:25 01-08-2024
Гость (07:57:54 01-08-2024) В Барнауле то конечно керосин палить на истребителях важнее ...
Почему не на фронте еще?
09:20:52 01-08-2024
Гость (09:00:25 01-08-2024) Почему не на фронте еще?... Тока после вас
10:48:29 01-08-2024
Гость (07:57:54 01-08-2024) В Барнауле то конечно керосин палить на истребителях важнее ... А что им на фронте делать? Это же не бомбардировщики, предназначены для завоевания превосходства в воздухе, а над кем там превосходство завоевывать, авиации-то у противника нет практически.
16:49:07 01-08-2024
Гость (10:48:29 01-08-2024) А что им на фронте делать? Это же не бомбардировщики, предна...
Скуфам, которые заигрались в танчики, бесполезно что-то объяснять. У них в бошке уже война. Тараканы с гусеницами бьются.
11:13:09 01-08-2024
Ну теперь есть, первую партию истребителей F-16 передали Украине