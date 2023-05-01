Одежду от Зайцева носили Муслим Магомаев и советские олимпийцы

01 мая 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: ТАСС

30 апреля умер известный российский модельер Вячеслав Зайцев. Ему было 85 лет. Накануне Зайцева госпитализировали с внутренним кровотечением, он скончался в реанимации. Amic.ru собрал главные факты о модельере, которого ещё при жизни за границей стали называть "русским Диором".

Одевал Кобзона и Киркорова

Вячеслав Зайцев родился в Иваново 2 марта 1938 года. Его мать была уборщицей, а отец – "врагом народа", его посадили в сталинский лагерь, уточняет РБК. Вячеславу было 20 лет, когда отца выпустили. Зайцев женился в 1959 году, год спустя его жена Марина родила сына Егора. Он тоже стал модельером.

В 1952 году Зайцев начал учёбу в ивановском химико-технологическом техникуме, который окончил по специальности "художник текстильного рисунка". Затем модельер поступил в Московский текстильный институт. Его он окончил в 1962 году с дипломом художника-модельера. Через год Зайцев представил свою первую коллекцию. Это была спецодежда для работниц села, но нестандартная – разноцветные куртки, сапоги и юбки с павлопосадскими узорами.

Потом Зайцев начал работать художественным руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды в Москве, после чего перешёл в небольшое ателье. Дом Моды Славы Зайцева открылся в 1982 году театральным показом. Одежду от Зайцева носили артисты Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев и другие.

Коллекция для советских олимпийцев

Зайцев был также известен тем, что одевал стюардов и стюардесс "Аэрофлота" и советских чемпионов по фигурному катанию. Он же создал форму для сборной СССР на Олимпиаде-1980 в Москве и Играх-1984 в Сараево. У Зайцева ещё в советские годы прошло несколько показов за рубежом: например, в 1988-м в Париже и Мюнхене была представлена коллекция "Русские сезоны", год спустя на выставке в Токио он получил одну из премий "Лучших пяти создателей моды в мире".













Вячеслав Зайцев

Зайцев вёл на Первом канале программу "Модный приговор" с момента её запуска в 2007 году. Через два года его сменил историк моды Александр Васильев. Вячеслав Зайцев – народный художник России, лауреат госпремии и член Российской академии художеств. В 1998 году его наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.