Рябков заявил о необходимости внесения дополнений и корректировок в ядерную доктрину

По его словам, конфликт на Украине показал, что ядерное сдерживание "работает не в полной мере"

06 июля 2024, 16:25, ИА Амител

Ядерное оружие / Фото: unsplash.com

В российскую ядерную доктрину нужно внести "некие концептуальные дополнения и корректировки", так как ситуация вокруг конфликта России и Украины показала, что "ядерное сдерживание в его прежнем классическом понимании работает не в полной мере". Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников", – сказал он.

Рябков напомнил, что ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2023 говорил, что доктрина – это "живой инструмент" и ее изменение не исключено при необходимости. Он заявлял о понижении порога применения подобного оружия на Западе и о разработке взрывных устройств сверхмалой мощности.

Отметим, что Рябков и ранее говорил о возможности изменения ядерной доктрины. Он связывал это с "эскалационными действиями" со стороны США и НАТО. Вместе с тем он не уточнил, какие именно положения могут подвергнуть изменениям.