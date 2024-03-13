Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне
Также глава государства отметил, что Россия может провести ядерные испытания
13 марта 2024, 10:51, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, сообщает РИА Новости.
"Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности", – отметил Путин, говоря о стратегических ядерных силах страны.
Президент подчеркнул, что Россия готова применять любое оружие, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости.
Также глава государства отметил, что Россия может провести ядерные испытания, если это сделают США.
11:09:18 13-03-2024
Хорошая новость
20:48:41 13-03-2024
Гость (11:09:18 13-03-2024) Хорошая новость...
Ты нормальный? Это не картинки с надписью "Наконец-то" и не киношки по телеку под пивко с рыбкой. Это то, что может реальностью стать, дурачок.
11:44:01 13-03-2024
Серьезно? И система ГОЧС в полном порядке, все бомбоубежища в хорошем состоянии?
11:48:43 13-03-2024
Гость (11:44:01 13-03-2024) Серьезно? И система ГОЧС в полном порядке, все бомбоубежища ... У кого надо есть убежище. А остальным и не понадобится.
11:51:35 13-03-2024
Гость (11:44:01 13-03-2024) Серьезно? И система ГОЧС в полном порядке, все бомбоубежища ... Так суть не в этом. Тут, похоже, ставка на то, что "мы всех с собой заберем". И да, что толку с этих убежищ? Выходить все равно придется, а куда?
11:53:46 13-03-2024
Гость (11:44:01 13-03-2024) Серьезно? И система ГОЧС в полном порядке, все бомбоубежища ... а зачем они? самолет судного дня есть - остальных спасать необязательно
11:54:27 13-03-2024
Гость (11:44:01 13-03-2024) Серьезно? И система ГОЧС в полном порядке, все бомбоубежища ...
Наивный,зачем вам бомбоубежище и система ГОЧС?
Это ядерная война,от неё в бомбоубежище долго не просидишь.
12:03:26 13-03-2024
да? а вот я не готов. у меня и бункера нет.
12:05:43 13-03-2024
Бомбоубежища небось торгошам уже продали под точки?
12:22:22 13-03-2024
В России(кинотеатре) было бомбоубежище, но в каком оно состоянии сейчас никто не знает
12:23:59 13-03-2024
Чо? норм предвыборная программа
12:35:53 13-03-2024
Гость (12:23:59 13-03-2024) Чо? норм предвыборная программа... яркая.смелая.запоминающееся )))
12:30:56 13-03-2024
Говорят Ельцин отменил нацеливание наших ядерных ракет на города Америки и может пришла пора их нацелить? Это охладит прыть пиндосии.
12:36:34 13-03-2024
Очень хочется проснуться... И что все это просто кошмарный сон.
12:58:48 13-03-2024
"нанесении ущерба сув.. и независимости. " - что мы вкладываем в понятие "независимости" (клюют со всех сторон)? Но! Возможно это и к лучшему..
13:33:44 13-03-2024
Что ни день, то страшнее и страшнее. К чему катимся?
13:33:57 13-03-2024
Маск счел логичным применение Россией ядерного оружия. Так то он умный
13:36:20 13-03-2024
Не надо применять ядерной оружие никогда, но надо чтобы все враги были уверены, что если что, его применят. Есть ощущение, что сейчас они не верят
13:43:45 13-03-2024
Гость (13:36:20 13-03-2024) Не надо применять ядерной оружие никогда, но надо чтобы все ... Гость если мы применим, то ты писать тут уже не будешь.
14:06:57 13-03-2024
Гость (13:43:45 13-03-2024) Гость если мы применим, то ты писать тут уже не будешь.... ты писать тут уже не будешь --- вообще не факт, вполне может быть только ты не будешь
14:21:06 13-03-2024
Ядерное оружие не яляется высокоточным. При его применении будут громадные потери мирного населения, если не конец всей цивилизации. Как можно защищать существование государства угрозой его полного уничтожения?
15:03:06 13-03-2024
Как можно защищать существование государства угрозой его полного уничтожения? ---- без применения, путем наличия. Вполне возможно что существование нашего государство последние 75 лет защищено именно наличием ЯО. Без применения. Не надо применять. Надо чтобы враги про него знали. Походу сейчас не знают. Или думают что заржавело. Или что Путин и забоится. Может и так. А может и нет
16:33:18 13-03-2024
Гость (15:03:06 13-03-2024) Как можно защищать существование государства угрозой его пол... А вы в курсе, что у ваших врагов оно тоже есть? И победителей я ядерной войне не бывает...Мозги включите хоть чуть- чуть.
17:04:16 13-03-2024
Гость (15:03:06 13-03-2024) Как можно защищать существование государства угрозой его пол... государства возникают а исчезают. а жизнь у тебя одна и она никому не нужна кроме тебя
15:38:24 13-03-2024
Кароче "Зачем скупая жизнь нужна, Ведь завтра может быть война" (с) Вилли Токарев
12:40:17 14-03-2024
Нагасаки и Хиросима цветут на сегодняшний день. Да и за Уралом у нас сотни воронок от ядерного конфликта, после инцидента с югом. Даром что-ли ни одного дерева старше 200 лет там нет? Да и Сахаре досталось, откровенно говоря. Не в первый, и не в последний раз. Все идет правильно.