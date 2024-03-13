Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне

Также глава государства отметил, что Россия может провести ядерные испытания

13 марта 2024, 10:51, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, сообщает РИА Новости.

"Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности", – отметил Путин, говоря о стратегических ядерных силах страны.

Президент подчеркнул, что Россия готова применять любое оружие, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости.

Также глава государства отметил, что Россия может провести ядерные испытания, если это сделают США.