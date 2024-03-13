НОВОСТИОбщество

Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне

Также глава государства отметил, что Россия может провести ядерные испытания

13 марта 2024, 10:51, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, сообщает РИА Новости.

"Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности", – отметил Путин, говоря о стратегических ядерных силах страны.

Президент подчеркнул, что Россия готова применять любое оружие, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости.

Также глава государства отметил, что Россия может провести ядерные испытания, если это сделают США.

Фото: rsport.ria.ru

Путин заявил, что россияне в случае ядерной войны попадут в рай

Он подчеркнул, что применение подобного оружия станет всемирной катастрофой
НОВОСТИОбщество
Владимир Путин конфликт

Комментарии 26

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Гость

11:09:18 13-03-2024

Хорошая новость

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Гость

20:48:41 13-03-2024

Гость (11:09:18 13-03-2024) Хорошая новость...
Ты нормальный? Это не картинки с надписью "Наконец-то" и не киношки по телеку под пивко с рыбкой. Это то, что может реальностью стать, дурачок.

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Гость

11:44:01 13-03-2024

Серьезно? И система ГОЧС в полном порядке, все бомбоубежища в хорошем состоянии?

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Гость

11:48:43 13-03-2024

Гость (11:44:01 13-03-2024) Серьезно? И система ГОЧС в полном порядке, все бомбоубежища ... У кого надо есть убежище. А остальным и не понадобится.

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Гость

11:51:35 13-03-2024

Гость (11:44:01 13-03-2024) Серьезно? И система ГОЧС в полном порядке, все бомбоубежища ... Так суть не в этом. Тут, похоже, ставка на то, что "мы всех с собой заберем". И да, что толку с этих убежищ? Выходить все равно придется, а куда?

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гость

11:53:46 13-03-2024

Гость (11:44:01 13-03-2024) Серьезно? И система ГОЧС в полном порядке, все бомбоубежища ... а зачем они? самолет судного дня есть - остальных спасать необязательно

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Гость

11:54:27 13-03-2024

Гость (11:44:01 13-03-2024) Серьезно? И система ГОЧС в полном порядке, все бомбоубежища ...
Наивный,зачем вам бомбоубежище и система ГОЧС?
Это ядерная война,от неё в бомбоубежище долго не просидишь.

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Гость

12:03:26 13-03-2024

да? а вот я не готов. у меня и бункера нет.

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Гость

12:05:43 13-03-2024

Бомбоубежища небось торгошам уже продали под точки?

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Гость

12:22:22 13-03-2024

В России(кинотеатре) было бомбоубежище, но в каком оно состоянии сейчас никто не знает

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Гость

12:23:59 13-03-2024

Чо? норм предвыборная программа

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Гость

12:35:53 13-03-2024

Гость (12:23:59 13-03-2024) Чо? норм предвыборная программа... яркая.смелая.запоминающееся )))

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Ядрёный гриб

12:30:56 13-03-2024

Говорят Ельцин отменил нацеливание наших ядерных ракет на города Америки и может пришла пора их нацелить? Это охладит прыть пиндосии.

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Гость

12:36:34 13-03-2024

Очень хочется проснуться... И что все это просто кошмарный сон.

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Гость

12:58:48 13-03-2024

"нанесении ущерба сув.. и независимости. " - что мы вкладываем в понятие "независимости" (клюют со всех сторон)? Но! Возможно это и к лучшему..

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Гость

13:33:44 13-03-2024

Что ни день, то страшнее и страшнее. К чему катимся?

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Гость

13:33:57 13-03-2024

Маск счел логичным применение Россией ядерного оружия. Так то он умный

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Гость

13:36:20 13-03-2024

Не надо применять ядерной оружие никогда, но надо чтобы все враги были уверены, что если что, его применят. Есть ощущение, что сейчас они не верят

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Гость

13:43:45 13-03-2024

Гость (13:36:20 13-03-2024) Не надо применять ядерной оружие никогда, но надо чтобы все ... Гость если мы применим, то ты писать тут уже не будешь.

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Гость

14:06:57 13-03-2024

Гость (13:43:45 13-03-2024) Гость если мы применим, то ты писать тут уже не будешь.... ты писать тут уже не будешь --- вообще не факт, вполне может быть только ты не будешь

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Гость

14:21:06 13-03-2024

Ядерное оружие не яляется высокоточным. При его применении будут громадные потери мирного населения, если не конец всей цивилизации. Как можно защищать существование государства угрозой его полного уничтожения?

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Гость

15:03:06 13-03-2024

Как можно защищать существование государства угрозой его полного уничтожения? ---- без применения, путем наличия. Вполне возможно что существование нашего государство последние 75 лет защищено именно наличием ЯО. Без применения. Не надо применять. Надо чтобы враги про него знали. Походу сейчас не знают. Или думают что заржавело. Или что Путин и забоится. Может и так. А может и нет

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Гость

16:33:18 13-03-2024

Гость (15:03:06 13-03-2024) Как можно защищать существование государства угрозой его пол... А вы в курсе, что у ваших врагов оно тоже есть? И победителей я ядерной войне не бывает...Мозги включите хоть чуть- чуть.

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Гость

17:04:16 13-03-2024

Гость (15:03:06 13-03-2024) Как можно защищать существование государства угрозой его пол... государства возникают а исчезают. а жизнь у тебя одна и она никому не нужна кроме тебя

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Гость

15:38:24 13-03-2024

Кароче "Зачем скупая жизнь нужна, Ведь завтра может быть война" (с) Вилли Токарев

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Гость

12:40:17 14-03-2024

Нагасаки и Хиросима цветут на сегодняшний день. Да и за Уралом у нас сотни воронок от ядерного конфликта, после инцидента с югом. Даром что-ли ни одного дерева старше 200 лет там нет? Да и Сахаре досталось, откровенно говоря. Не в первый, и не в последний раз. Все идет правильно.

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