Рябков заявил о невозможности пересмотра решения о приостановке участия России в ДСНВ

Вчера РФ передала официальную ноту США о приостановке участия в ДСНВ. Вместе с тем Москва продолжит соблюдать центральные положения договора

01 марта 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заявление Вашингтона о некоем плане для России по инспекциям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений появилось слишком поздно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Мы всё сказали, президент расставил точки над "i" в послании Федеральному собранию, МИД констатировал в своём заявлении от 21 февраля, и мы не можем мириться с этой ситуацией, кардинально отличающейся от той, которая существовала в период разработки и подписания договора", – заявил заместитель главы МИД РФ.

Он напомнил, что вчера Россия передала официальную ноту США о приостановке участия в ДСНВ. Вместе с тем Москва продолжит соблюдать центральные положения договора. Кроме того, Рябков не исключил возможность контактов с представителями США в Женеве на конференции по разоружению.