Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент

28 февраля 2023, 22:33, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), сообщает РИА Новости.

"Приостановить действие Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года", – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступает в силу 28 февраля – после официального опубликования.

Решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать президент.

Напомним, во время послания Федеральному собранию Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, после этого Госдума единогласно приняла соответствующий закон, а позже его одобрил Совфед – всё это произошло в течение двух дней.