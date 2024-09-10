НОВОСТИПроисшествия

Ряд российских пользователей столкнулись со сбоем в работе Telegram

Отправка сообщений может длиться дольше обычного

10 сентября 2024, 17:33, ИА Амител

Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС
Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС

Некоторые пользователи Рунета столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram. Как пишет ТАСС, отправка сообщений происходит дольше обычного.

Кроме того, оказались недоступны некоторые функции. В частности, речь идет о возможности посмотреть людей в чате, которые прочитали сообщение отправителя.

Согласно данным мониторинговых сервисов, на момент публикации неполадки сошли на нет. В частности, об этом свидетельствует информация "Сбой.рф" и Downdetector.

Происшествия

Комментарии 3

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Шинник

18:06:03 10-09-2024

Телеграм ? Фу-фу-фу.
Тапалки на нём не запускаю, видео смотреть - такое себе (подтормаживает при скорости от провайдера 100...)
А новости прочитать я и в браузере могу...

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Musik

23:08:13 10-09-2024

Госконтроля много в телеге.
Им - проблема.

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Гость

07:47:56 11-09-2024

со сбоем в работе Telegram ---добили Дурова?

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