Ряд российских пользователей столкнулись со сбоем в работе Telegram

Отправка сообщений может длиться дольше обычного

10 сентября 2024, 17:33, ИА Амител

Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС

Некоторые пользователи Рунета столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram. Как пишет ТАСС, отправка сообщений происходит дольше обычного.

Кроме того, оказались недоступны некоторые функции. В частности, речь идет о возможности посмотреть людей в чате, которые прочитали сообщение отправителя.

Согласно данным мониторинговых сервисов, на момент публикации неполадки сошли на нет. В частности, об этом свидетельствует информация "Сбой.рф" и Downdetector.