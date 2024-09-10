Ряд российских пользователей столкнулись со сбоем в работе Telegram
Отправка сообщений может длиться дольше обычного
10 сентября 2024, 17:33, ИА Амител
Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС
Некоторые пользователи Рунета столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram. Как пишет ТАСС, отправка сообщений происходит дольше обычного.
Кроме того, оказались недоступны некоторые функции. В частности, речь идет о возможности посмотреть людей в чате, которые прочитали сообщение отправителя.
Согласно данным мониторинговых сервисов, на момент публикации неполадки сошли на нет. В частности, об этом свидетельствует информация "Сбой.рф" и Downdetector.
18:06:03 10-09-2024
Телеграм ? Фу-фу-фу.
Тапалки на нём не запускаю, видео смотреть - такое себе (подтормаживает при скорости от провайдера 100...)
А новости прочитать я и в браузере могу...
23:08:13 10-09-2024
Госконтроля много в телеге.
Им - проблема.
07:47:56 11-09-2024
со сбоем в работе Telegram ---добили Дурова?