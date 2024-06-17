"Ряд запрещенных предметов" изъяли в СИЗО-1 Ростова после обысков

После захвата сотрудников ФСИН там прошли проверки и обыски

17 июня 2024, 20:28, ИА Амител

Обстановка вокруг СИЗО / Кадр из видео / Don Mash

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где накануне заключенные взяли в заложники двух сотрудников ФСИН, прошли проверки и обыски. Как сообщает RostovGazeta, в специзоляторе обнаружили "ряд запрещенных предметов".

По данным ТАСС, в их числе есть и мобильные телефоны. Что еще нашли в стенах учреждения – не уточняется.

Напомним, что у осужденных по террористическим статьям в специзоляторе оказались ножи, заточки, телефоны и символика запрещенной в России исламистской организации. Они требовали за освобождение заложников оружие, автомобили и возможность скрыться.

Всех преступников ликвидировали. Как сообщали СМИ, их тела захоронят тайно.