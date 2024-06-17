"Ряд запрещенных предметов" изъяли в СИЗО-1 Ростова после обысков
После захвата сотрудников ФСИН там прошли проверки и обыски
17 июня 2024, 20:28, ИА Амител
В СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где накануне заключенные взяли в заложники двух сотрудников ФСИН, прошли проверки и обыски. Как сообщает RostovGazeta, в специзоляторе обнаружили "ряд запрещенных предметов".
По данным ТАСС, в их числе есть и мобильные телефоны. Что еще нашли в стенах учреждения – не уточняется.
Напомним, что у осужденных по террористическим статьям в специзоляторе оказались ножи, заточки, телефоны и символика запрещенной в России исламистской организации. Они требовали за освобождение заложников оружие, автомобили и возможность скрыться.
Всех преступников ликвидировали. Как сообщали СМИ, их тела захоронят тайно.
23:01:33 17-06-2024
да все там понятно, откуда и через кого. все там с телефонами
18:10:39 18-06-2024
Гость (23:01:33 17-06-2024) да все там понятно, откуда и через кого. все там с телефонам... Вот эти "откуда и через кого" первые становятся заложниками и жертвами. Неужели они не понимают, что принося телефоны и прочее заключенным, таким образом приносят свою смерть, подписывают себе смертный приговор?