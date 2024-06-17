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"Ряд запрещенных предметов" изъяли в СИЗО-1 Ростова после обысков

После захвата сотрудников ФСИН там прошли проверки и обыски

17 июня 2024, 20:28, ИА Амител

Обстановка вокруг СИЗО / Кадр из видео / Don Mash
Обстановка вокруг СИЗО / Кадр из видео / Don Mash

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где накануне заключенные взяли в заложники двух сотрудников ФСИН, прошли проверки и обыски. Как сообщает RostovGazeta, в специзоляторе обнаружили "ряд запрещенных предметов".

По данным ТАСС, в их числе есть и мобильные телефоны. Что еще нашли в стенах учреждения – не уточняется.

Напомним, что у осужденных по террористическим статьям в специзоляторе оказались ножи, заточки, телефоны и символика запрещенной в России исламистской организации. Они требовали за освобождение заложников оружие, автомобили и возможность скрыться.

Всех преступников ликвидировали. Как сообщали СМИ, их тела захоронят тайно.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

23:01:33 17-06-2024

да все там понятно, откуда и через кого. все там с телефонами

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Гость

18:10:39 18-06-2024

Гость (23:01:33 17-06-2024) да все там понятно, откуда и через кого. все там с телефонам... Вот эти "откуда и через кого" первые становятся заложниками и жертвами. Неужели они не понимают, что принося телефоны и прочее заключенным, таким образом приносят свою смерть, подписывают себе смертный приговор?

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