Рядом с новоалтайским магазином нашли предмет, похожий на взрывное устройство
Находку отправили на экспертизу
18 февраля 2024, 12:23, ИА Амител
Полицейские / Фото: unsplash.com
Продавщица нашла рядом со зданием круглосуточного магазина в Новоалтайске предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел на улице Деповской. Подозрительное устройство лежало за зданием. Прибывшие на место взрывотехники исследовали предмет – корпус от петарды с батарейкой, зажигалкой и проводами, перемотанные скотчем.
Устройство отправили на экспертизу. Проводится проверка. Кто подложил предмет возле продуктового, выясняется.
11:37:36 19-02-2024
После экспертизы и надо выложить информацию, а так - что за пустая информация???