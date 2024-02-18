Рядом с новоалтайским магазином нашли предмет, похожий на взрывное устройство

Находку отправили на экспертизу

18 февраля 2024, 12:23, ИА Амител

Полицейские / Фото: unsplash.com

Продавщица нашла рядом со зданием круглосуточного магазина в Новоалтайске предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на улице Деповской. Подозрительное устройство лежало за зданием. Прибывшие на место взрывотехники исследовали предмет – корпус от петарды с батарейкой, зажигалкой и проводами, перемотанные скотчем.

Устройство отправили на экспертизу. Проводится проверка. Кто подложил предмет возле продуктового, выясняется.