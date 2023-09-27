Территория была заброшена более пяти лет

27 сентября 2023, 07:15, ИА Амител















































Один из проектов ЖК на ул. Сизова, 20 / Фото: m-art22.ru

На ул. Сизова, 20 (пересечение с пр. Комсомольским) планируют построить многоэтажный дом. Работать на площадке будет компания "СЗ Изумрудный квартал", связанная с известным застройщиком "Мой дом". На днях инвестор обратился в мэрию, чтобы изменить назначение земельного участка.

Сейчас территория площадью 61,5 сотки имеет вид разрешенного использования "многоквартирные дома (девять и более надземных этажей)", но застройщик планирует сменить его на "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)". Чтобы узаконить новые параметры, мэрия организовала общественные обсуждения, которые продлятся до 25 октября.

Один из проектов ЖК на ул. Сизова, 20 / Фото: "Гранит"

Площадка на ул. Сизова, 20, уже несколько лет огорожена металлическим забором, а сама территория заросла кустарниками и деревьями. В 2016 году на участке, после сноса аварийного двухэтажного здания, застройщик "Гранит" начал строительство 14-16-этажного "стеклянного" ЖК. Дом был спроектирован буквой "П". Однако стройка сопровождалась скандалом: оказалось, что девелопер приступил к работам без необходимых документов.

Жильцы соседних домов забеспокоились: когда строители забили сваи, в зданиях стали появляться трещины, проблемы с фундаментом. Люди обратились в прокуратуру, чтобы остановить строительство ЖК, и ведомство потребовало прекратить работы.

В 2018 году "Гранит" все-таки получил в мэрии разрешение на строительство (это возможно только после того, как экспертиза выдаст положительное заключение проекта), однако возобновлять строительство дома компания не стала.

В 2021 году мастерская "М-Арт" под руководством Михаила Шмидта разработала проект 20-этажного дома для участка на ул. Сизова. По информации "Толка", в ЖК предусмотрено 340 квартир (от маленьких студий до четырехкомнатных вариантов), а также подземная автостоянка 89 машино-мест.

Главная особенность здания – это необычный "горизонтальный небоскреб", который начинается с 15 этажа. Будет ли застройщик "Изумрудный квартал" реализовывать этот проект или разработает новый, пока неизвестно.