Рядом с парком "Изумрудный" в Барнауле готовят участок для строительства высотного ЖК
Территория была заброшена более пяти лет
27 сентября 2023, 07:15, ИА Амител
Один из проектов ЖК на ул. Сизова, 20 / Фото: m-art22.ru
На ул. Сизова, 20 (пересечение с пр. Комсомольским) планируют построить многоэтажный дом. Работать на площадке будет компания "СЗ Изумрудный квартал", связанная с известным застройщиком "Мой дом". На днях инвестор обратился в мэрию, чтобы изменить назначение земельного участка.
Сейчас территория площадью 61,5 сотки имеет вид разрешенного использования "многоквартирные дома (девять и более надземных этажей)", но застройщик планирует сменить его на "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)". Чтобы узаконить новые параметры, мэрия организовала общественные обсуждения, которые продлятся до 25 октября.
Один из проектов ЖК на ул. Сизова, 20 / Фото: "Гранит"
Площадка на ул. Сизова, 20, уже несколько лет огорожена металлическим забором, а сама территория заросла кустарниками и деревьями. В 2016 году на участке, после сноса аварийного двухэтажного здания, застройщик "Гранит" начал строительство 14-16-этажного "стеклянного" ЖК. Дом был спроектирован буквой "П". Однако стройка сопровождалась скандалом: оказалось, что девелопер приступил к работам без необходимых документов.
Жильцы соседних домов забеспокоились: когда строители забили сваи, в зданиях стали появляться трещины, проблемы с фундаментом. Люди обратились в прокуратуру, чтобы остановить строительство ЖК, и ведомство потребовало прекратить работы.
В 2018 году "Гранит" все-таки получил в мэрии разрешение на строительство (это возможно только после того, как экспертиза выдаст положительное заключение проекта), однако возобновлять строительство дома компания не стала.
В 2021 году мастерская "М-Арт" под руководством Михаила Шмидта разработала проект 20-этажного дома для участка на ул. Сизова. По информации "Толка", в ЖК предусмотрено 340 квартир (от маленьких студий до четырехкомнатных вариантов), а также подземная автостоянка 89 машино-мест.
Главная особенность здания – это необычный "горизонтальный небоскреб", который начинается с 15 этажа. Будет ли застройщик "Изумрудный квартал" реализовывать этот проект или разработает новый, пока неизвестно.
07:30:51 27-09-2023
Наверное не время
11:10:20 27-09-2023
Этот шмидт знатный клепальщик колумбариев рядом с туб и вен диспансерами лулше 40 этажный человейник бахнуть и паркоаок на пять автомобилей
08:06:22 27-09-2023
Предлагаю перенести этот небоскреб на площадь Советов перед краевой администрацией! А чего? Места там как раз хватает...
08:08:13 27-09-2023
Очередной человейник - ночлежка , как и тюремный комплекс "Локомотив".
12:14:14 27-09-2023
Человек (08:08:13 27-09-2023) Очередной человейник - ночлежка , как и тюремный комплекс ... ЖК Локомотив нормально зашел. У него есть своя нишевая аудитория, сформировавшая на него спрос
08:25:08 27-09-2023
лучше бы подземные стоянки строили на 1500 мест,чтобы обсосы не забивали дворы своими корытами
09:25:49 27-09-2023
Это жесть! нафиг там еще одна высотка... и так от машин, приезжающих в изумрдуный не пройти, а тут будет еще один человейник. А куда дети пойдут? садики и школы в том районе переполнены
09:29:54 27-09-2023
Очередной стекловатный человейник, который посыается ещё до того, как "счастливые элитары" выплатят ипотеку, что уже массово имеет быть с человейниками.
09:42:43 27-09-2023
Гость (09:29:54 27-09-2023) Очередной стекловатный человейник, который посыается ещё до ... Одна и та-же заезженная и годами неменяющаяся лексика. Стекловата/человейник/элитары... Ни разу за годы своего бреда здесь ты не подтвердил свои слова фактами. Жильё только дорожает с каждым годом, сделки и с новостройками и со вторичкой не уменьшаются количественно. Живущие в разваливающихся сталинках и в хрущевках, чей срок эксплуатации уже превысил двойные пробеги. явно испытывают лишения в жизни и не являются счастливыми обладателями какого-либо капитала)
10:28:33 27-09-2023
Гость (09:42:43 27-09-2023) Одна и та-же заезженная и годами неменяющаяся лексика. Стекл... Деревенский "хмарочес". Вам нравится архитектурное убожество в городе? Вы из тех, кто на этом зарабатывает? Вам не нравится критика жителей, которые вынуждены лицезреть это безобразие? Уж молчали бы....
11:12:15 27-09-2023
Гость (10:28:33 27-09-2023) Деревенский "хмарочес". Вам нравится архитектурное убожество... Это не критика, это бред. Архитектурное убожество - это хрущевки, которые морально остались в середине прошлого века. А то, что вы подписались "деревенским хмарочесом" - похвально, буду знать с кем разговаривал.
15:40:12 27-09-2023
Гость (10:28:33 27-09-2023) Вам не нравится критика жителей, которые вынуждены лицезреть это безобразие? Уж молчали бы.. А тебе нравится лицезреть полуразвалившиеся халупы в центре города с теремком для справления нужд? Вы еще курей и свиней разведите там, "горожане"!
10:53:55 27-09-2023
Гость (09:42:43 27-09-2023) Одна и та-же заезженная и годами неменяющаяся лексика. Стекл... Так вот только что 13 летний новострой частично разрушился, на видео кирпичи летели, по счастливой случайности нет убитых. А дом считался одним из лучших.
11:10:39 27-09-2023
Гость (10:53:55 27-09-2023) Так вот только что 13 летний новострой частично разрушился, ... Отлетела облицовка на части грани одного из фасадов. Это как банер со здания оторвался. Вообще незначительное событие. И да, дом НЕ считался никаким лучшим. Лучшие здания можете в центре города посмотреть.
23:31:51 27-09-2023
Гость (11:10:39 27-09-2023) Отлетела облицовка на части грани одного из фасадов. Это как... Облицовка, да, но из кирпичей! Вот бы сочинителя сего текста да под эту "часть грани"..."одного из фасадов" на момент отрыва "банера" А по голове частью банера?
10:27:12 27-09-2023
квартал изумрудный, а зачем вот это красное г на фасадах?
11:04:11 27-09-2023
Гость (10:27:12 27-09-2023) квартал изумрудный, а зачем вот это красное г на фасадах? ... Пока достроят сто раз все поменяется.
11:21:39 27-09-2023
Гость (10:27:12 27-09-2023) квартал изумрудный, а зачем вот это красное г на фасадах? ... Ага, весь квартал из изумрудов, а тут решили из красного чего-то, рубинов наверное.... Аксиома Эскобара....
11:25:37 27-09-2023
Вот эта вот задумка архитекторов - надстройка сверху, которая свисает длинной консолью. Представляете, какие нагрузки на конце этой консоли - там эпюра момента по параболе растет (любой студент Политеха в курсе). Все нужно десять раз рассчитать и перепроверить. И даже после всех проверок я бы не стал в этих квартирах нагружать помещения, которые свисают над пропастью на этой консоли.
23:36:48 27-09-2023
Гость (11:25:37 27-09-2023) Вот эта вот задумка архитекторов - надстройка сверху, котора... Красное на конструкции-сигнал опасности. Возможно подвижности.
11:43:11 27-09-2023
Позор нашей администрации, город убили! Это убожество за Молодежным театром, теперь все улицы вокруг забиты машинами, особенно бедная Гимназия 40, к ней теперь вообще ни подхода, ни подъезда. Теперь и тут воткнут этот уежешный человейник.
12:12:36 27-09-2023
Анна (11:43:11 27-09-2023) Позор нашей администрации, город убили! Это убожество за Мол... ЖК "Столичный" он же ЖК "Новый шпиль" не трогайте. Это новая визитная карточка города. А вот то, что на гимназию 40 нагрузка сейчас запредельная - это ваша правда, а здание то там ой какое старенькое, как еще держится
13:05:56 27-09-2023
Гость (12:12:36 27-09-2023) ЖК "Столичный" он же ЖК "Новый шпиль" не трогайте. Это новая... Какая карточка? Со строителей вид, как на нарисованный картонный баннер, а с обратной стороны вообще страшилище несуразное, первый этаж сплошные разношерстные входные узлы в магазинчики, в том числе в КБ, куда теперь без него. Визитная карточка)))) Прям Барнео сити)))
13:31:56 27-09-2023
Откровенно говоря, два дома под шпилем рядом выглядят запредельно глупо.Диау даешься, кто разрешил строить второй дом с шпИлем и стоящим под углом и к пр.Ленина и по отношению к ул. Строителей.И под углом к зданию МТА.МОЖЕТ КТО ИЗ АРХИТЕКТОРОВ ОБЪЯСНИТ ГЛУБОКУЮ ТВОРЧЕСКУЮ МЫСЛЬ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ ШПИЛЬНЫЙ ДОМ ПОД УГЛОМ КО ВСЕМУ.. Дом под шпилем на пр.Ленина - понятно: Дом под шпилем вообще считается центром обозрения площади, здание с шпилем - всегда бывает одним их красивых и значащих на площади, такие здания сразу притягивают взор туристов, по крайней мере.И этим требованиям дом под шпилем по пр.Ленина,82, удовлетворяет полностью, чего нельзя сказать про затеатральный дом под шпилем. Или давайте построим ещё один шпильный дом за Художественным музеем. Есть же в МОскве площадь трех вокзалов, а в "столице мира" будет площадь трех шпилей.
21:44:33 27-09-2023
Владимир В. (13:31:56 27-09-2023) Откровенно говоря, два дома под шпилем рядом выглядят запред... Шпиль окончательно изуродовал ЖК Столичный. Смотрится крайне нелепо. Лучше бы завершили центр здания каким-то другим архитектурным элементом. Может, зубчатый край, как у кремлевских стен или типа короны. Но только не шпиль! Два здания со шпилями рядом, это как две дамы пришли на торжество в одинаковых платьях и теперь позорятся, так как вынуждены по протоколу находиться в непосредственной близости друг от друга. Женщины меня поймут!
21:02:23 28-09-2023
Не пойму, зачем столько новостроек?Люди хотят жить в своём доме, в городе. А их сносят. Надоели уже эти высотки, авто некуда ставить! Неужели всё живут в этих новостройках. Откуда столько людей, если численность населения убывает?