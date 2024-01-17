Рядом со стадионом "Лабиринт" в Барнауле построят новое здание. Зачем оно нужно?
Все для удобства спортсменов и тренеров
17 января 2024, 11:30, ИА Амител
Власти Барнаула намерены в ближайшие годы возвести специальное здание для спортсменов и тренеров на территории легкоатлетического стадиона "Лабиринт". Нынешнее уже давно признали аварийным, и находиться в нем небезопасно. Чтобы спортсмены и тренеры не переодевались буквально на улице, власти решили выделить деньги на новый корпус, сообщает пресс-служба мэрии.
В прошлом году стадион посетил градоначальник Вячеслав Франк и принял решение: нужно строить новое здание. К тому времени административный корпус с раздевалками для спортсменов на территории стадиона признали аварийным, доступ в него закрыли.
С учетом высокой востребованности "Лабиринта" (спортивный комплекс включает в себя полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, трибуны, скалодром, тренажерный комплекс) было решено построить взамен старого новое помещение для спортсменов и сотрудников спортшколы. Глава города распорядился о подготовке соответствующих предложений профильными комитетами.
Власти города уже решили, каким будет здание. В типовом одноэтажном строении планируется разместить раздевалки, тренерские, помещения для хранения спортивного инвентаря, кабинет медработника, душевые, туалеты.
В настоящее время комитетом совместно с управлением единого заказчика в сфере капитального строительства прорабатывается вопрос формирования земельного участка для дальнейшего проектирования объекта. Проектно-изыскательские работы будут проведены в 2024 году. На эти цели из бюджета города выделено 7 миллионов рублей. Одновременно с формированием участка начата работа по подготовке объемно-планировочных решений, размещению административного задания на территории спортивного комплекса, расчету нагрузок для подключения объекта к инженерным коммуникациям.
"Профильному комитету также дано поручение дополнительно проработать вопросы функционирования спортивного комплекса "Лабиринт", проведения на его территории спортивных мероприятий, организации тренировочного процесса спортивной школы № 7 в период проектирования и строительства нового здания, рассмотреть для этого возможность использования других объектов спортивной инфраструктуры города", – говорится на сайте мэрии.
11:47:50 17-01-2024
Там старое хоть бы достроить, а то новое начинают.
16:22:30 17-01-2024
Где это?