Рядом со стадионом "Лабиринт" в Барнауле построят новое здание. Зачем оно нужно?

Все для удобства спортсменов и тренеров

17 января 2024, 11:30, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Власти Барнаула намерены в ближайшие годы возвести специальное здание для спортсменов и тренеров на территории легкоатлетического стадиона "Лабиринт". Нынешнее уже давно признали аварийным, и находиться в нем небезопасно. Чтобы спортсмены и тренеры не переодевались буквально на улице, власти решили выделить деньги на новый корпус, сообщает пресс-служба мэрии.

В прошлом году стадион посетил градоначальник Вячеслав Франк и принял решение: нужно строить новое здание. К тому времени административный корпус с раздевалками для спортсменов на территории стадиона признали аварийным, доступ в него закрыли.

С учетом высокой востребованности "Лабиринта" (спортивный комплекс включает в себя полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, трибуны, скалодром, тренажерный комплекс) было решено построить взамен старого новое помещение для спортсменов и сотрудников спортшколы. Глава города распорядился о подготовке соответствующих предложений профильными комитетами.

Власти города уже решили, каким будет здание. В типовом одноэтажном строении планируется разместить раздевалки, тренерские, помещения для хранения спортивного инвентаря, кабинет медработника, душевые, туалеты.

В настоящее время комитетом совместно с управлением единого заказчика в сфере капитального строительства прорабатывается вопрос формирования земельного участка для дальнейшего проектирования объекта. Проектно-изыскательские работы будут проведены в 2024 году. На эти цели из бюджета города выделено 7 миллионов рублей. Одновременно с формированием участка начата работа по подготовке объемно-планировочных решений, размещению административного задания на территории спортивного комплекса, расчету нагрузок для подключения объекта к инженерным коммуникациям.