Рыба и красная икра подорожают в России
Прогноз по улову, как говорят эксперты, неутешительный
25 сентября 2024, 07:55, ИА Амител
Улов рыбы в России удовлетворяет спрос, но цены на нее могут вырасти из-за долгов рыбаков, а не из-за дефицита, как ранее сообщалось. Об этом рассказал НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий Мартынов.
Прогноз на вылов тихоокеанских лососей в 2024 году неутешительный – ожидается, что он будет самым низким за последние 20 лет. Глава Росрыболовства Илья Шестаков прогнозирует, что будет выловлено от 250 до 260 тысяч тонн лосося, что вдвое меньше, чем в прошлом году. Однако Мартынов уверен, что этого достаточно.
"Мы ловим не только лосося, но и треску, сельдь, минтай, палтус, креветки и гребешки. Общий вылов в прошлом году составил 5,3 миллиона тонн, этого достаточно для удовлетворения спроса. Рыбаки заинтересованы в поставках на внутренний рынок из-за санкций и проблем с переводом денег", – отметил он.
Рыбаки должны заплатить за аренду участков более 200 миллиардов рублей, и эти деньги будут включены в себестоимость продукции, что повлияет на цены.
"Раньше 100% лосося шло на внутренний рынок, но теперь Китай распробовал нашу рыбу. Цены на красную рыбу и икру будут расти, так как сумма платы за аренду участков составляет около 200 миллиардов рублей. Вся эта сумма будет включена в стоимость продукции, и ее заплатит российский покупатель", – предупредил собеседник НСН.
08:26:38 25-09-2024
Ну и ладно, сами кушайте свою золотую рыбку.
08:47:37 25-09-2024
И так никто не покупает-дорого слишком
10:56:45 25-09-2024
Бдыщ... (08:47:37 25-09-2024) И так никто не покупает-дорого слишком ... Да? А у меня другие сведения: В России с 1 октября по 12 ноября 2023 года средняя стоимость красной икры в рознице в целом по стране снизилась на 4% к прошлому году — до 6 тыс. руб. за 1 кг, зафиксировали аналитики ресурса «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (по данным CNews Analytics, это крупнейший оператор фискальных данных в стране, он учитывает чеки более чем с 1,1 млн онлайн-касс). Спрос на лососевую икру заметно вырос: в октябре—ноябре 2023 года количество покупок деликатеса в среднем по России на 21% превышало уровень прошлого года, отметили аналитики «Чек Индекса». Абсолютные цифры продаж в рознице по 2023 году - более 20 000 тонн икры.
08:57:36 25-09-2024
Для многих уже курица, как форель
10:51:47 25-09-2024
Гость (08:57:36 25-09-2024) Для многих уже курица, как форель... Это из разряда: а для меня всё что больше тысячи - всё равно как миллион) А что у вас случилось то?
15:47:18 25-09-2024
Гость (10:51:47 25-09-2024) Это из разряда: а для меня всё что больше тысячи - всё равно... А случилось то ,что с нашими зарплатами и нынешними ценами жить стало невозможно.
08:57:46 25-09-2024
Из рассказа стало ясно что русским подняли ценник на рыбу чтобы заплатить за участки ловли, которые принадлежат России, но не русским.
12:33:11 25-09-2024
Гость (08:57:46 25-09-2024) Из рассказа стало ясно что русским подняли ценник на рыбу чт... Тоже так понял.
Что-то неверно?
09:28:13 25-09-2024
Вот были ж времена, свиней кормили краснорыбицей...
09:33:13 25-09-2024
подавитесь,упыри
10:07:20 25-09-2024
Икру и так мало кто покупает из-за дикой дороговизны. Зачем нам нужны такие рыбаки, которые кормят не свою страну, а другие страны, разбазаривая наши водные ресурсы ?
10:21:46 25-09-2024
Гость (10:07:20 25-09-2024) Икру и так мало кто покупает из-за дикой дороговизны. Зачем ... Рыбаки не причем. Они за копейки поставляют в сети такие как Мария-Ра. Вы видели что там делают с горбушей? Они достают из нее икру и продают по рыночной цене. Горбуша из-за этого приходит в негодность. Она просто сгнивает и ее никто не покупает. Сети платят рыбакам за икру по цене рыбы. Говорят вот смотрите. Рыба сгнила и мы не смогли продать. Рыбакам деваться некуда как продавать за границу. Вредители находятся внутри страны. Это же очевидно. Оставляют народ просто без рыбы. Предлагают гнилушки покупать, а их никто и не берет.
10:22:16 25-09-2024
Гость (10:07:20 25-09-2024) Икру и так мало кто покупает из-за дикой дороговизны. Зачем ... зато сами жируют от души!
11:06:11 25-09-2024
Лучше скажите где икру мойвы купить ? пропала последнее время.
Добавлял ее при выпекании блинчиков. Можно было блин с пальцами откусить от блаженства
11:08:19 25-09-2024
"Они достают из нее икру и продают по рыночной цене. Горбуша из-за этого приходит в негодность". Полностью согласна, это вредительство со стороны сетевых магазинов. Раньше мы всегда покупали горбушу, а иногда и семгу не потрошенную и солили и рыбу и найденную икру. Сейчас после того, как ее выпотрошили и опять засунули в морозилку, рыба на домашнее соление не годится, она расползается после разморозки, ее даже животные есть не хотят.
12:13:01 25-09-2024
Гость (10:56:45 25-09-2024) Да? А у меня другие сведения: В России с 1 октября по 12 ноя... Фуфло считают эти ваши аналитики, вместе с имитированной.
Прямо сейчас в Ленте икра в банках 12500 за кг, где купить за 6?
12:30:44 25-09-2024
Гость (12:13:01 25-09-2024) Фуфло считают эти ваши аналитики, вместе с имитированной.
14:28:58 25-09-2024
стандартно к зиме. чо не так?
22:07:33 25-09-2024
Россия - лидер экспорта еды зато. всякой
23:19:02 25-09-2024
Трындеть - не мешки ворочать. Во внутреннем рынке, агась... Во внешнем рынке они заинтересованы, в валюте.