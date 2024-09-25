Рыба и красная икра подорожают в России

Прогноз по улову, как говорят эксперты, неутешительный

25 сентября 2024, 07:55, ИА Амител

Бутерброды с икрой / Фото: pxhere.com/ru/photo/592500

Улов рыбы в России удовлетворяет спрос, но цены на нее могут вырасти из-за долгов рыбаков, а не из-за дефицита, как ранее сообщалось. Об этом рассказал НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий Мартынов.

Прогноз на вылов тихоокеанских лососей в 2024 году неутешительный – ожидается, что он будет самым низким за последние 20 лет. Глава Росрыболовства Илья Шестаков прогнозирует, что будет выловлено от 250 до 260 тысяч тонн лосося, что вдвое меньше, чем в прошлом году. Однако Мартынов уверен, что этого достаточно.

"Мы ловим не только лосося, но и треску, сельдь, минтай, палтус, креветки и гребешки. Общий вылов в прошлом году составил 5,3 миллиона тонн, этого достаточно для удовлетворения спроса. Рыбаки заинтересованы в поставках на внутренний рынок из-за санкций и проблем с переводом денег", – отметил он.

Рыбаки должны заплатить за аренду участков более 200 миллиардов рублей, и эти деньги будут включены в себестоимость продукции, что повлияет на цены.