Сахар подорожал до рекордных значений из-за погоды в Бразилии

Страна является одним из основных производителей этого продукта

22 сентября 2024, 20:32, ИА Амител

Сахар / Фото: pxhere.com/ru/photo/920092

В пятницу, 20 сентября, на товарных биржах зафиксирован рост стоимости фьючерсов на сахар-сырец на октябрь. Цена увеличилась на 5,47% и составила 0,2313 доллара за фунт. Это наивысший показатель за последние семь месяцев. РБК сообщает, что это произошло впервые с 29 февраля 2024 года.

Рост цен вызван опасениями относительно возможного дефицита поставок сахара от основного производителя – Бразилии. Это связано с неблагоприятными погодными условиями в стране.

Bloomberg отмечает, что Бразилия страдает от сильной засухи с октября прошлого года. Это негативно сказывается на урожайности сахарного тростника.

В августе в штате Сан-Паулу произошло рекордное количество лесных пожаров из-за нехватки влаги. Это привело к повреждению корневой системы тростника.

По прогнозам синоптиков из Maxar Technologies, в ближайшие дни в Бразилии ожидается сухая погода. Однако в южных частях Центрально-Южной Бразилии возможны небольшие дожди.