Сахар подорожал до рекордных значений из-за погоды в Бразилии
Страна является одним из основных производителей этого продукта
22 сентября 2024, 20:32, ИА Амител
В пятницу, 20 сентября, на товарных биржах зафиксирован рост стоимости фьючерсов на сахар-сырец на октябрь. Цена увеличилась на 5,47% и составила 0,2313 доллара за фунт. Это наивысший показатель за последние семь месяцев. РБК сообщает, что это произошло впервые с 29 февраля 2024 года.
Рост цен вызван опасениями относительно возможного дефицита поставок сахара от основного производителя – Бразилии. Это связано с неблагоприятными погодными условиями в стране.
Bloomberg отмечает, что Бразилия страдает от сильной засухи с октября прошлого года. Это негативно сказывается на урожайности сахарного тростника.
В августе в штате Сан-Паулу произошло рекордное количество лесных пожаров из-за нехватки влаги. Это привело к повреждению корневой системы тростника.
По прогнозам синоптиков из Maxar Technologies, в ближайшие дни в Бразилии ожидается сухая погода. Однако в южных частях Центрально-Южной Бразилии возможны небольшие дожди.
20:46:04 22-09-2024
А нам то что,тут не так давно кто то обещал завалить сахаром не только край но и всю Сибирь,чего нам боятся
21:06:26 22-09-2024
помню лет 20 назад шли наши составы с сах. свеклой по 50+ вагонов, доверху. Чо нам та Бразилия-то, разве своего нет? они из тростника делают?
23:04:34 22-09-2024
Гость (21:06:26 22-09-2024) помню лет 20 назад шли наши составы с сах. свеклой по 50+ ва... Было реально перевырост - не знали куда девать, даж для зарыть много.
08:18:03 23-09-2024
Гость (21:06:26 22-09-2024) помню лет 20 назад шли наши составы с сах. свеклой по 50+ ва... Цены на товары формируются рынком, а не количеством товара на полках..
09:19:46 23-09-2024
dok_CФ (08:18:03 23-09-2024) Цены на товары формируются рынком, а не количеством товара н... dok_СФ, ты ученый, да еще наверно экономист, которых наплодили наши ВУЗы на многие годы веред? Вся беда, от вас.
22:51:10 23-09-2024
Гость (09:19:46 23-09-2024) dok_СФ, ты ученый, да еще наверно экономист, которых наплоди... Отстаньте от экономистов, ему на 3 курсе(если доучится) расскажут о методах регулирования цен))
21:17:20 22-09-2024
Смотрим как на эти новости отреагируют в Мария-Ра
09:30:34 23-09-2024
Гость (21:17:20 22-09-2024) Смотрим как на эти новости отреагируют в Мария-Ра... В Марийке цены 70,90, в место московских 60. если возьмешь сразу два килограмма, то цена еще выше. Как говорится - барыга своего не упустит.
23:06:18 22-09-2024
Какая связь? Фьючерс ии рыночная цена...
23:31:22 22-09-2024
А в Москве сахар дешевеет - уже меньше 60 руб. за кг.
09:50:07 23-09-2024
Был кубинский, теперь бразильский?