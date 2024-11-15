Рыбак утонул в пруду в Алтайском крае
Мужчина провалился под лед
15 ноября 2024, 10:40, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray
В Ельцовском районе Алтайского края утонул мужчина, сообщили в МЧС региона.
Происшествие случилось вечером 14 ноября на Путеводском пруду в трех километрах от села Верх-Неня.
"Мужчина поехал на рыбалку и долго не возвращался. Жена пошла его искать и обнаружила его машину. Позвала на помощь местных мужчин, которые вытащили тело утонувшего", – рассказали в МЧС.
Отмечается, что сельчанин погиб, так как в полном снаряжении с буром вышел на хрупкий осенний лед и провалился.
14:43:41 15-11-2024
Отмечается, что сельчанин погиб, так как в полном снаряжении с буром вышел на хрупкий осенний лед и провалился.----- Вручить премию Шнобеля, посмертно. Ну когда уже люди думать начнут?
19:07:11 15-11-2024
Гость (14:43:41 15-11-2024) Отмечается, что сельчанин погиб, так как в полном снаряжении... Дарвина же
14:46:35 15-11-2024
ой а кто виноват?
17:32:55 15-11-2024
Гость (14:46:35 15-11-2024) ой а кто виноват?... Жена подлюка. Ухи хотела.
18:05:53 15-11-2024
Гость (14:46:35 15-11-2024) ой а кто виноват?... Кто,кто виноваты ,депутаты конечно виноваты😀😃😄😁