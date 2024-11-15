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Рыбак утонул в пруду в Алтайском крае

Мужчина провалился под лед

15 ноября 2024, 10:40, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray
Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray

В Ельцовском районе Алтайского края утонул мужчина, сообщили в МЧС региона.

Происшествие случилось вечером 14 ноября на Путеводском пруду в трех километрах от села Верх-Неня.

"Мужчина поехал на рыбалку и долго не возвращался. Жена пошла его искать и обнаружила его машину. Позвала на помощь местных мужчин, которые вытащили тело утонувшего", – рассказали в МЧС.

Отмечается, что сельчанин погиб, так как в полном снаряжении с буром вышел на хрупкий осенний лед и провалился.

Алтайский край Происшествия рыбалка

Комментарии 5

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Гость

14:43:41 15-11-2024

Отмечается, что сельчанин погиб, так как в полном снаряжении с буром вышел на хрупкий осенний лед и провалился.----- Вручить премию Шнобеля, посмертно. Ну когда уже люди думать начнут?

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Элен без ребят

19:07:11 15-11-2024

Гость (14:43:41 15-11-2024) Отмечается, что сельчанин погиб, так как в полном снаряжении... Дарвина же

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Гость

14:46:35 15-11-2024

ой а кто виноват?

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Гость

17:32:55 15-11-2024

Гость (14:46:35 15-11-2024) ой а кто виноват?... Жена подлюка. Ухи хотела.

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Коротин В.

18:05:53 15-11-2024

Гость (14:46:35 15-11-2024) ой а кто виноват?... Кто,кто виноваты ,депутаты конечно виноваты😀😃😄😁

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