Рыбак утонул в пруду в Алтайском крае

Мужчина провалился под лед

15 ноября 2024, 10:40, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray

В Ельцовском районе Алтайского края утонул мужчина, сообщили в МЧС региона.

Происшествие случилось вечером 14 ноября на Путеводском пруду в трех километрах от села Верх-Неня.

"Мужчина поехал на рыбалку и долго не возвращался. Жена пошла его искать и обнаружила его машину. Позвала на помощь местных мужчин, которые вытащили тело утонувшего", – рассказали в МЧС.

Отмечается, что сельчанин погиб, так как в полном снаряжении с буром вышел на хрупкий осенний лед и провалился.