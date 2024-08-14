Рыбак выловил щуку-гиганта в Башкирии

Рыбак предположил, что ей не меньше 20 лет

14 августа 2024, 20:10, ИА Амител

Рыбалка / Фото: pxhere.com/ru/photo/764532

В Башкирии, на озере Атавды, местный житель поймал огромную щуку, которой, по его словам, не меньше 20 лет. Об этом сообщает газета "Абзелил".

Россиянин рассказал, что долго боролся с рыбой, пока она не сдалась. Длина щуки составила 1,05 метра, а вес — более 8,5 килограмма.

На фотографии можно увидеть мужчину, который держит гигантскую щуку за жабры на фоне дома. Рыба оказалась почти в половину роста рыбака.