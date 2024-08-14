Рыбак выловил щуку-гиганта в Башкирии
Рыбак предположил, что ей не меньше 20 лет
14 августа 2024, 20:10, ИА Амител
Рыбалка / Фото: pxhere.com/ru/photo/764532
В Башкирии, на озере Атавды, местный житель поймал огромную щуку, которой, по его словам, не меньше 20 лет. Об этом сообщает газета "Абзелил".
Россиянин рассказал, что долго боролся с рыбой, пока она не сдалась. Длина щуки составила 1,05 метра, а вес — более 8,5 килограмма.
На фотографии можно увидеть мужчину, который держит гигантскую щуку за жабры на фоне дома. Рыба оказалась почти в половину роста рыбака.
00:48:38 15-08-2024
А фото щуки то где?
07:56:11 15-08-2024
Гость (00:48:38 15-08-2024) А фото щуки то где?... тыкни на пруф
08:42:21 15-08-2024
Гость (00:48:38 15-08-2024) А фото щуки то где?... На гвозде.
09:37:00 15-08-2024
Гость (00:48:38 15-08-2024) А фото щуки то где?... джентельменам и рыбакам верят на слово
09:10:51 15-08-2024
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10:16:27 15-08-2024
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