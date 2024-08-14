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Рыбак выловил щуку-гиганта в Башкирии

Рыбак предположил, что ей не меньше 20 лет

14 августа 2024, 20:10, ИА Амител

Рыбалка / Фото: pxhere.com/ru/photo/764532
Рыбалка / Фото: pxhere.com/ru/photo/764532

 В Башкирии, на озере Атавды, местный житель поймал огромную щуку, которой, по его словам, не меньше 20 лет. Об этом сообщает газета "Абзелил".

Россиянин рассказал, что долго боролся с рыбой, пока она не сдалась. Длина щуки составила 1,05 метра, а вес — более 8,5 килограмма.

На фотографии можно увидеть мужчину, который держит гигантскую щуку за жабры на фоне дома. Рыба оказалась почти в половину роста рыбака.

рыбалка

Комментарии 9

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Гость

00:48:38 15-08-2024

А фото щуки то где?

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Гость

07:56:11 15-08-2024

Гость (00:48:38 15-08-2024) А фото щуки то где?... тыкни на пруф

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Гость

08:42:21 15-08-2024

Гость (00:48:38 15-08-2024) А фото щуки то где?... На гвозде.

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Гость

09:37:00 15-08-2024

Гость (00:48:38 15-08-2024) А фото щуки то где?... джентельменам и рыбакам верят на слово

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Гость

09:10:51 15-08-2024

Брехня. Знаем мы этих рыбаков

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По факту

10:16:27 15-08-2024

Озеро Ощал в Томской области, дед мой тащит щуку 1 м 15 см

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Мусик

10:25:56 15-08-2024

По факту (10:16:27 15-08-2024) Озеро Ощал в Томской области, дед мой тащит щуку 1 м 15 см... Брехня. Знаем мы этих рыбаков.

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Гость

10:29:10 15-08-2024

А рыбак рыбака узнает издалека - кто поймал крупнее рыбу, у того длинней рука) (Анатолий Днепров)

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Николай

13:41:05 16-08-2024

В 90-х рыбачил на озере Зайсан(Казахстан), там щуки килограмм по 10...

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