Редкого воробья-албиноса заметили в Барнауле
Местная жительница запечатлела птицу с генетической мутацией, которая несет для пернатого огромную угрозу
13 июня 2024, 21:23, ИА Амител
В Барнауле обитает редкий воробей-альбинос, который стал жертвой генетической мутации. Кадр с необычной птицей жительница краевой столицы опубликовала в сообществе "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".
"Таких птиц обнаруживали всего несколько раз за историю науки. Альбиносы – жертвы генетических мутаций. У них отсутствует пигмент окраски меланин", – говорится в публикации.
Подобные птицы имеют меньше шансов на выживание. Как объяснял порталу Livekuban.ru кандидат биологических наук Рамиз Савицкий, цвет почти не влияет на контакты с другими птицами, однако из-за большей уязвимости к различным заболеваниям продолжительность жизни у частичных или полных птиц-албиносов (если они имеют красные глаза) – меньше.
09:26:33 14-06-2024
Необычно и очень красиво
13:14:48 14-06-2024
А может это не воробей а скворец?
20:18:53 14-06-2024
О белой вороне слышали...а о воробье- нет.
Милая пташка. Быть не как все, всегда непросто! Живи птичка.