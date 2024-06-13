Редкого воробья-албиноса заметили в Барнауле

Местная жительница запечатлела птицу с генетической мутацией, которая несет для пернатого огромную угрозу

13 июня 2024, 21:23, ИА Амител

Воробей-альбинос в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле обитает редкий воробей-альбинос, который стал жертвой генетической мутации. Кадр с необычной птицей жительница краевой столицы опубликовала в сообществе "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".

"Таких птиц обнаруживали всего несколько раз за историю науки. Альбиносы – жертвы генетических мутаций. У них отсутствует пигмент окраски меланин", – говорится в публикации.

Подобные птицы имеют меньше шансов на выживание. Как объяснял порталу Livekuban.ru кандидат биологических наук Рамиз Савицкий, цвет почти не влияет на контакты с другими птицами, однако из-за большей уязвимости к различным заболеваниям продолжительность жизни у частичных или полных птиц-албиносов (если они имеют красные глаза) – меньше.