Рыбаки и пена. Как Барнаул переживает вторую волну паводка
Большая вода продолжает прибывать с гор после дождей
20 мая 2025, 14:14, ИА Амител
Вода в реке Оби продолжает прибывать. На 20 мая ее уровень у гидропоста в Барнауле достиг 494 см – это на 17 см выше, чем сутки назад. Как сообщает сервис AllRivers.info, минимальный уровень в этот день за последние годы был 158 см (2012), средний – 380 см, а максимальный – 512 см (2006). Хотя гидрологическая ситуация в Алтайском крае остается под контролем и уровень большинства рек ниже критического, в Усть-Пристанском районе Обь вышла за пределы нормы. Утром 20 мая в селе Усть-Чарышская Пристань вода достигла 554 см, превысив критический уровень на 4 см, и подтопила несколько приусадебных участков.
Сейчас у рек в Барнауле полно рыбаков – они ловят рыбу прямо с берегов и набережных. Но вместе с улучшением погоды и снижением уровня водоемов, когда вода начнет отступать, стоит приготовиться к нашествию комаров.
В регионе работает оперативная группа МЧС, при поддержке беспилотников ведется тщательный мониторинг потенциально опасных зон. Прогнозы на ближайшие дни неутешительны: продолжится подъем воды в реках Катунь и Обь. Как сообщает пресс-служба МЧС, возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов Сростки, Полеводка, Заречный, Шульгин Лог, Талица, Шульгинка.
14:30:40 20-05-2025
Маловато будет...
15:37:35 20-05-2025
Дюша (14:30:40 20-05-2025) Маловато будет...... котят топить хватит
17:42:59 20-05-2025
Musik (15:37:35 20-05-2025) котят топить хватит... Зачем топить котят? Я хочу бассейн открытый на месте селфовского котлована с плавающими краниками...
20:03:30 20-05-2025
Дюша (17:42:59 20-05-2025) Зачем топить котят? Я хочу бассейн открытый на месте селфов... Креативно, уважаю.
15:31:36 20-05-2025
Еще пару метров и можно рыбачить прямо из окна высоток на берегу.
19:21:44 20-05-2025
Фминское -5см а это значит что через 3 суток начнет падать и у нас.
19:45:56 20-05-2025
И 7м бывало
21:15:53 20-05-2025
Олег (19:45:56 20-05-2025) И 7м бывало... Не бывало, 2 см не хватило : В этот день, 20 мая, по данным нашего архива:
минимальный уровень: 158 см, был в 2012 г.
средний уровень: 380 см
максимальный уровень: 512 см, был в 2006 г.
абсолютный минимум: -95 см, наблюдался 11.11.2011.
абсолютный максимум: 698 см, наблюдался 09.06.2014.
08:13:31 21-05-2025
Гость (21:15:53 20-05-2025) Не бывало, 2 см не хватило : В этот день, 20 мая, по данным ... У вас данные наблюдений за 2000-е годы...Бывало и Старый базар под воду уходил...
08:21:17 21-05-2025
Гость (08:13:31 21-05-2025) У вас данные наблюдений за 2000-е годы...Бывало и Старый баз... дюша, тебя очень сложно узнать в гриме. Зачем шифруешься?