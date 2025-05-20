Рыбаки и пена. Как Барнаул переживает вторую волну паводка

Большая вода продолжает прибывать с гор после дождей

20 мая 2025, 14:14, ИА Амител

Окрестности реки Оби в Барнауле / Фото: amic.ru

Вода в реке Оби продолжает прибывать. На 20 мая ее уровень у гидропоста в Барнауле достиг 494 см – это на 17 см выше, чем сутки назад. Как сообщает сервис AllRivers.info, минимальный уровень в этот день за последние годы был 158 см (2012), средний – 380 см, а максимальный – 512 см (2006). Хотя гидрологическая ситуация в Алтайском крае остается под контролем и уровень большинства рек ниже критического, в Усть-Пристанском районе Обь вышла за пределы нормы. Утром 20 мая в селе Усть-Чарышская Пристань вода достигла 554 см, превысив критический уровень на 4 см, и подтопила несколько приусадебных участков.

Сейчас у рек в Барнауле полно рыбаков – они ловят рыбу прямо с берегов и набережных. Но вместе с улучшением погоды и снижением уровня водоемов, когда вода начнет отступать, стоит приготовиться к нашествию комаров.

В регионе работает оперативная группа МЧС, при поддержке беспилотников ведется тщательный мониторинг потенциально опасных зон. Прогнозы на ближайшие дни неутешительны: продолжится подъем воды в реках Катунь и Обь. Как сообщает пресс-служба МЧС, возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов Сростки, Полеводка, Заречный, Шульгин Лог, Талица, Шульгинка.